Niente più cavi né grovigli! I nuovi DEEBOT, GOAT e WINBOT cambiano il tuo modo di vivere

Il 12 febbraio segna una data fondamentale per l’automazione domestica: ECOVACS ha svelato la sua nuova gamma di soluzioni intelligenti, portando la tecnologia robotica ben oltre la semplice aspirazione dei pavimenti. Dalla cura del giardino alla pulizia delle finestre, fino alla manutenzione profonda della casa, la nuova line-up promette di trasformare radicalmente il concetto di "casa autonoma".

Il futuro del prato: la serie GOAT e il taglio dei bordi

Il protagonista nonché nuovo flagship è il GOAT A1600 LiDAR PRO. Questo modello rappresenta l'apice della tecnologia ECOVACS per il giardino, progettato per chi cerca la massima efficienza. La vera innovazione risiede nella tecnologia TruEdge, un sistema di taglio dei bordi completamente automatizzato. Grazie all'intelligenza artificiale, il robot non si limita a seguire un perimetro, ma riconosce bordi e angoli complessi, muovendosi con una precisione millimetrica.

A supporto di questo, il sistema di navigazione Dual-LiDAR HoloScope 360 (che combina LiDAR a 360° e 3D-ToF) permette al robot di orientarsi con uno scarto di soli 2 cm, ignorando ombre, ostacoli o condizioni meteo avverse. Per chi possiede proprietà ancora più vaste, ECOVACS propone anche il modello A3000, disponibile però solo presso i rivenditori specializzati. Si tratta di una variante che condivide le medesime funzioni dell'A1600 ma è ottimizzata per superfici di dimensioni superiori.

Zero cavi perimetrali : mappatura automatica pronta in pochissimo tempo senza scavi.

: mappatura automatica pronta in pochissimo tempo senza scavi. Capacità di pendenza : gestisce inclinazioni fino al 45-50% a seconda del modello.

: gestisce inclinazioni fino al 45-50% a seconda del modello. Precisione estrema: riconoscimento di oltre 200 tipi di oggetti grazie ad AIVI 3D.

Per chi cerca le stesse prestazioni tecnologiche ma ha un budget più contenuto o un giardino leggermente meno vasto, la scelta ideale è il GOAT O1200 LiDAR PRO. Questo modello condivide gran parte delle funzioni del flagship A1600, inclusi il sistema di navigazione Dual-LiDAR e il taglio dei bordi TruEdge. La differenza risiede in un'efficienza di taglio marginalmente inferiore, a fronte però di un risparmio di ben 500€.

DEEBOT T80S OMNI: pulizia profonda senza grovigli

Sul fronte interno, ECOVACS introduce il nuovo DEEBOT T80S OMNI, l'atteso successore del best-seller T80 OMNI. Questo nuovo modello non si limita a raccogliere l'eredità del suo predecessore, ma alza drasticamente l'asticella della pulizia domestica con una potenza record di 24.800 Pa.

La differenza la fa il sistema di lavaggio dinamico OZMO ROLLER 2.0: a differenza dei mop tradizionali, questo rullo ad alta velocità riceve un'iniezione continua di acqua pulita, assicurando che lo sporco venga rimosso e mai trascinato. La manutenzione è ridotta al minimo grazie a:

ZeroTangle 3.0 : sistema che districa attivamente peli e capelli, evitando blocchi e grovigli.

: sistema che districa attivamente peli e capelli, evitando blocchi e grovigli. Stazione OMNI potenziata: lava il rullo con acqua calda a 75°C e lo asciuga a 63°C, eliminando batteri e cattivi odori in totale autonomia.

WINBOT W3 OMNI: finestre perfette in totale sicurezza

A completare l’ecosistema c’è il WINBOT W3 OMNI, il robot lavavetri che introduce la stazione Vortex Wash. Si tratta della prima stazione completamente autonoma capace di spruzzare, lavare e asciugare il robot senza contatto con l’acqua sporca. Con una potenza di aspirazione di 8.000 Pa per una stabilità assoluta e un sistema di sicurezza a 12 livelli, è progettato per operare anche su vetrate di grandi dimensioni o ad altezze elevate in totale serenità.

Per chi è pensata questa rivoluzione?

La nuova gamma ECOVACS si rivolge a proprietari di casa che non cercano solo un "gadget", ma un sistema di efficienza misurabile. Il target ideale sono utenti tra i 35 e i 55 anni, attenti al design e alla sicurezza di bambini e animali domestici, che desiderano recuperare tempo prezioso delegando i lavori più pesanti a macchine intelligenti e affidabili.

Con questi nuovi modelli, ECOVACS non si limita a pulire: ridefinisce i confini della domotica, portando l'autonomia reale in ogni angolo della proprietà, dal vialetto d'ingresso al salotto.

Quanto costano i nuovi ECOVACS?

L’innovazione ha un valore, ma ECOVACS ha strutturato la sua nuova line-up per rispondere a diverse esigenze di budget, offrendo tecnologie premium sia per chi ha grandi superfici da gestire, sia per chi cerca un aiuto concreto nelle faccende quotidiane. Ecco il dettaglio dei prezzi e dove trovarli:

GOAT O600 RTK: La porta d'ingresso al mondo dei tagliaerba intelligenti con tecnologia RTK.

Prezzo: 649€

GOAT O1200 LiDAR PRO: il perfetto equilibrio tra potenza LiDAR e precisione per giardini medi.

Prezzo: 999€

GOAT A1600 LiDAR PRO: il top di gamma per chi non accetta compromessi sulla copertura e velocità.

Prezzo: 1.499€

DEEBOT T80S OMNI: l'ammiraglia della pulizia pavimenti con sistema anti-groviglio.

Prezzo: 649€

WINBOT W3 OMNI: la soluzione definitiva per vetrate sempre splendenti senza fatica.

Prezzo: 699€