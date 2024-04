Dove vedere Oppenheimer, vincitore dell'Oscar 2024 per Miglior Film

A regnare agli Oscar 2024 è stato Oppenheimer, vincitore di ben 7 statuette tra cui Miglior Film, Miglior Attore Protagonista e Miglior Fotografia. Se non avete avuto modo di guardarlo alla sua uscita al cinema lo scorso anno e ora ne siete incuriositi siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi elencheremo tutti i modi in cui guardarlo. Inoltre, se volete scoprire dove vedere anche gli altri film vincitori degli Oscar 2024 vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato!

Dove vedere Oppenheimer in streaming

A partire da lunedì 29 aprile Oppenheimer sarà disponibile in streaming su Sky Cinema e NOW TV per tutti coloro che possiedono l'abbonamento a Sky Cinema. A tal proposito, se non siete ancora abbonati a Sky potete usufruire della promozione attuale che vi permetterà di ottenere il pacchetto Sky Cinema, Netflix e Paramount+ a soli 29,99€ al mese, per un risparmio incredibile rispetto alle tre piattaforme pagate singolarmente!

Abbonati ora a Sky Cinema!

Inoltre, al momento Oppenheimer è disponibile per l'acquisto su varie piattaforme al prezzo di 4,99€. Vi basterà, dunque, scegliere la piattaforma di cui avete un account e acquistarlo, in modo da averlo in modo permanente nella vostra libreria.

Dove acquistare Oppenheimer in Blu-Ray al miglior prezzo

Se, invece, siete fan dell'edizione fisica dei film e volete acquistare il Blu-Ray di Oppenheimer, lo potete trovare su Amazon sia nella versione standard che in 4K Ultra HD: