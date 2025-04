La partita di Serie A tra Parma e Juventus, che si disputerà il 21 aprile alle 20:45, sarà visibile in esclusiva su DAZN. Gli appassionati di calcio potranno seguire l'incontro in diretta streaming, comodamente da casa o in movimento. Se vi trovate all'estero e desiderate non perdervi la partita, basta un semplice abbonamento a DAZN per seguire tutte le emozioni della sfida, a patto di avere una connessione stabile a internet. Se siete fuori dall'Italia, non preoccupatevi: l'uso di una VPN vi permetterà di "simulare" una connessione italiana, accedendo così al servizio di streaming senza problemi.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Parma - Juventus in TV e streaming

La partita Parma - Juventus è prevista per le 20:45 del 21 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Parma arriva a questo incontro con un momento di forma piuttosto difficile. La squadra di Enzo Maresca non riesce a vincere nelle ultime cinque partite, registrando ben 5 pareggi consecutivi. Questo stato di incertezza ha influito sulla posizione in classifica dei gialloblù, che si trovano al 16° posto con un margine di vantaggio sul terzultimo. Nonostante la solidità difensiva mostrata, la mancanza di vittorie sta rendendo il cammino del Parma molto complicato, e la partita contro la Juventus potrebbe essere un'opportunità per riscattarsi.

La Juventus, d'altra parte, ha avuto risultati altalenanti nelle ultime settimane. La squadra di Massimiliano Allegri ha ottenuto 2 sconfitte, 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque partite. Nonostante le difficoltà, la Juventus mantiene una posizione solida in classifica, occupando il 4° posto, a caccia di un posto in Champions League per la prossima stagione. La sfida contro il Parma rappresenta per la Juve una buona occasione per tornare alla vittoria e consolidare la sua posizione nelle zone alte della classifica.

Probabili formazioni Parma - Juventus

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Man, Bonny. All. Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Gonzalez, Locatelli, Thuram, Weah; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire Parma - Juventus, DAZN è la piattaforma ufficiale che trasmetterà la partita. Tuttavia, se il servizio non è disponibile nel paese in cui vi trovate, una delle soluzioni più efficaci è l'utilizzo di una VPN. Una VPN vi permette di connettervi a Internet come se vi trovate in un altro paese, aggirando le restrizioni geografiche e accedendo ai contenuti di DAZN come se foste in Italia. Esistono diverse VPN affidabili sul mercato, ma è importante sceglierne una con server veloci e stabili per garantire una visione fluida della partita. Con questa soluzione, potrete godervi l'incontro senza interruzioni, ovunque vi troviate nel mondo.