Dove vedere Real Madrid - Napoli in TV e streaming

Se state seguendo la UEFA Champions League 2023/24, la prossima partita da non perdere sarà quella che vedrà il Real Madrid scontrarsi con il Napoli. In questo articolo abbiamo raggruppato tutte le informazioni che vi servono per non perdervi l'evento, a partire dagli orari di inizio fino a come seguire l'evento in diretta qualora vi trovaste dall'estero.

Il Napoli si trova di fronte a un compito impegnativo, dovendo conquistare la vittoria sul terreno del Real Madrid per garantirsi in modo matematico l'accesso agli ottavi di finale della Champions League. La squadra, attualmente al 2° posto nel Gruppo C con 7 punti, deve confrontarsi con la sfida dei Blancos, che guidano la classifica con 12 punti.

Una vittoria al Santiago Bernabeu significherebbe affrontare l'ultima partita del girone senza la pressione di dover ottenere un risultato specifico, permettendo invece di cercare un sorpasso sorprendente. Considerando il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina partenopea, il quale ha già portato un successo in Serie A contro l'Atalanta a Bergamo, sognare non sembra essere fuori luogo.

Dove vedere la partita?

Real Madrid - Napoli si disputerà stasera 29 novembre 2023 alle ore 21:00. La partita si potrà vedere in streaming solo su Amazon Prime Video, dato che l'evento sarà un'esclusiva di questa piattaforma. Vi consigliamo quindi di attivare un piano al servizio per non perdervela.

Probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Joselu, Rodrygo. All. Ancelotti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Come vedere Real Madrid - Napoli se siete all'estero

Se vi trovate al di fuori dei confini italiani e desiderate seguire la partita tra Real Madrid e Napoli, non c'è motivo di preoccuparsi. Una soluzione praticabile consiste nell'impiego di una VPN, la quale vi consentirà di fruire dei contenuti come se foste fisicamente in Italia. Oltre a garantire l'accesso ai vostri programmi preferiti, l'utilizzo di una VPN contribuirà a preservare la vostra sicurezza online, proteggendo la vostra identità. Per facilitarvi nella scelta, vi elenchiamo 3 eccellenti VPN:

NordVPN, ExpressVPN e Surfshark sono tre eccellenti opzioni di VPN che potete considerare.

