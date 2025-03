L’atteso incontro di Serie A tra Roma e Como, in programma il 2 marzo alle 18:00, sarà visibile in diretta su diverse piattaforme di streaming e TV. I tifosi della Roma e del Como potranno seguire la partita su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Now. La sfida, che si svolgerà allo Stadio Olimpico, promette emozioni e spettacolo, e sarà accessibile anche a chi si trova all’estero grazie alle opzioni di streaming. Se siete fuori dall'Italia, non preoccupatevi. Potrete seguire la partita in diretta, ma vi consigliamo di utilizzare una VPN premium per evitare blocchi regionali e accedere ai servizi di streaming italiani da qualsiasi parte del mondo.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Roma - Como in TV e streaming

La partita Roma - Como è prevista per le 18:00 del 2 marzo e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Dazn e Now.

Come arrivano le due squadre

La Roma, attualmente in 9ª posizione in classifica, arriva a questo incontro con un buon momento di forma, avendo conquistato 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite. Nonostante qualche difficoltà in trasferta, la squadra allenata da José Mourinho ha mostrato solidità e convinzione, soprattutto in casa. La vittoria contro squadre come Fiorentina e Lecce ha dato un po' di respiro ai giallorossi, che stanno cercando di risalire la classifica per rientrare nelle posizioni europee.

Il Como, invece, non sta attraversando un momento brillante, trovandosi al 13° posto in classifica. Nelle ultime 5 partite, la squadra ha ottenuto 2 vittorie e 3 sconfitte, con difficoltà soprattutto nelle trasferte. Nonostante una buona partenza nella stagione, la compagine di Moreno Longo ha faticato a mantenere una continuità di risultati. La vittoria contro il Verona è stata una boccata d’aria fresca, ma la squadra avrà bisogno di qualcosa di più per affrontare una Roma determinata a centrare i tre punti.

Probabili formazioni Roma - Como

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova all’estero e non vuole perdersi nemmeno un minuto della sfida Roma - Como, la soluzione migliore è utilizzare una VPN. Servizi come NordVPN o ExpressVPN permettono di simulare una connessione dall’Italia, accedendo così a piattaforme di streaming come DAZN e Sky, che trasmetteranno l'incontro in diretta. Basta scegliere un server italiano, accedere al proprio account e godersi la partita come se si fosse a casa. Con una VPN, è anche possibile evitare le restrizioni geografiche che potrebbero impedire l'accesso a contenuti sportivi in alcune aree del mondo.