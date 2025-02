La sfida tra Roma e Napoli, in programma il 2 febbraio alle 20:45, promette di essere un incontro avvincente per gli appassionati di calcio di Serie A. La partita sarà visibile esclusivamente in streaming su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti per trasmettere la Serie A in Italia. Per chi si trova all'estero, però, c'è ancora la possibilità di seguire l'azione in diretta: basta utilizzare una delle migliori VPN per Dazn per simulare la propria connessione in Italia e accedere al servizio come se ci si trovasse nel nostro paese.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Roma - Napoli in TV e streaming

La partita Roma - Napoli è prevista per le 20:45 del 2 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

La Roma arriva a questo incontro con un bilancio positivo nelle ultime 5 partite, avendo raccolto 2 pareggi e 3 vittorie. Nonostante alcuni passi falsi, i giallorossi hanno mostrato una buona solidità difensiva e una certa consistenza offensiva. Attualmente, la squadra allenata da José Mourinho si trova al 9° posto in classifica, e una vittoria contro il Napoli sarebbe fondamentale per risalire nella zona europea e mantenere vive le speranze di una qualificazione a competizioni internazionali.

Il Napoli, d'altra parte, è in una forma straordinaria, con 5 vittorie consecutive nelle ultime partite. La squadra di Rudi Garcia sta dominando il campionato e occupa attualmente la prima posizione in classifica, dimostrando una grande capacità di gioco sia in fase difensiva che offensiva. Con un attacco che segna regolarmente e una difesa che si fa difficilmente superare, i partenopei sono pronti a sfidare la Roma per mantenere la loro leadership.

Probabili formazioni Roma - Napoli

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Claudio Ranieri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Antonio Conte

Come vedere Roma - Napoli dall'estero

Se vi trovate all'estero e non volete perdervi la sfida tra Roma e Napoli, la soluzione è semplice. Utilizzando una VPN, potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di Dazn come se foste in Italia. Le VPN più popolari, come quelle citate in basso, permettono di connettersi a server situati in Italia, facendovi apparire come se foste nel nostro paese, consentendovi di guardare la partita in diretta. Assicuratevi di scegliere una VPN veloce e affidabile per evitare rallentamenti durante l'evento.