La sfida tra Roma e Verona, valida per la 33ª giornata di Serie A, andrà in scena il 19 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Un match fondamentale per i giallorossi, che puntano a un posto in Europa, e per gli scaligeri, ancora in lotta per la salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile seguire l’incontro tramite le app ufficiali di DAZN e Sky Go, disponibili su smartphone, tablet, PC e smart TV.

Dove vedere Roma - Verona in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

La Roma si presenta all'appuntamento in un ottimo stato di forma, reduce da una striscia positiva che l'ha vista ottenere 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque giornate. I giallorossi stanno vivendo una fase di grande solidità e compattezza, sia in campionato che in Europa. Al momento occupano la 7ª posizione in classifica, ma la zona Champions è ancora a portata di mano, il che rende ogni punto cruciale da qui alla fine della stagione.

Più altalenante invece il percorso recente del Verona, che ha collezionato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare. I gialloblù stanno cercando di allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, ma la classifica resta corta e incerta. Attualmente il Verona è 14° in classifica, ma serve continuità per evitare brutte sorprese nel finale di stagione. La trasferta all’Olimpico rappresenta una sfida complicata, ma anche un’occasione per dare un segnale forte.

Probabili formazioni Roma - Verona

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Verona (3-5-1-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bernede, Bradaric; Suslov; Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate fuori dall’Italia e volete seguire Roma - Verona in diretta, non preoccupatevi: è possibile accedere ai servizi di streaming come DAZN o Sky Go anche dall’estero utilizzando una VPN affidabile. Le migliori VPN permettono di cambiare la propria posizione virtuale, simulando la connessione dall’Italia, e accedere così ai contenuti geobloccati. Tra le VPN più consigliate ci sono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, tutte facili da usare e compatibili con i principali dispositivi.