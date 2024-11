La sfida tra Verona e Inter, in programma per la tredicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà sabato 23 novembre alle 15:00 allo stadio Bentegodi di Verona. Questa partita si prospetta particolarmente impegnativa per i padroni di casa, visti i precedenti tra le due squadre.

L'Inter vanta una striscia impressionante contro il Verona in Serie A, essendo imbattuta nelle ultime 26 partite con 21 vittorie e 5 pareggi. Un dato significativo è che i nerazzurri hanno segnato in tutte le ultime 13 trasferte contro l'Hellas, la loro striscia aperta più lunga di gare esterne in gol contro una singola avversaria nel campionato. Solo contro la Sampdoria l'Inter ha registrato una serie di imbattibilità più lunga nella competizione, con 30 partite senza sconfitte tra il 1961 e il 1977.

Foto di NoName_13 da Pixabay

Dove vedere Verona - Inter in TV e streaming

La partita Verona - Inter prevista per le 15:00 del 23 novembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 14:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Verona: I gialloblù stanno affrontando un periodo complesso, specialmente nelle partite casalinghe dove presentano un bilancio altalenante di tre vittorie e tre sconfitte, senza alcun pareggio in questa Serie A 2024/25. La squadra si distingue per l'intensità del pressing, essendo la formazione che ha effettuato più pressioni ad alta intensità nel campionato (3276). Casper Tengstedt si è dimostrato particolarmente efficace, con quattro reti segnate in campionato con soli cinque tiri nello specchio, e potrebbe diventare il secondo danese a segnare almeno 5 gol in una stagione di Serie A con l'Hellas dopo Elkjær Larsen.

Situazione Inter: I nerazzurri arrivano al match con statistiche impressionanti nei confronti diretti, essendo imbattuti nelle ultime 26 partite contro il Verona (21 vittorie, 5 pareggi). La squadra ha mostrato grande efficacia in trasferta nel 2024, con 11 vittorie esterne in Serie A, più di ogni altra squadra. Tuttavia, l'Inter sta attraversando un momento di leggera flessione, non avendo vinto in due delle ultime quattro gare di campionato. Lautaro Martínez si conferma un avversario temibile per il Verona, con 6 gol in 8 partite contro i gialloblù, anche se ancora distante dai record di Vieri (7) e Boninsegna (9) contro questa avversaria.

Probabili formazioni Verona - Inter

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Come vedere Verona - Inter dall'estero

Per i tifosi del Verona e dell'Inter che nella giornata di domani troveranno all'estero, ma nonostante ciò non vogliono comunque rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.