Siete alla ricerca di un robot aspirapolvere capace di combinare efficienza, design e innovazione? Il Dreame X40 Master potrebbe essere la risposta ideale alle vostre esigenze. Attualmente è disponibile con uno sconto immediato di 200€, rendendolo un’occasione da non perdere. Non è certo di quanto il prezzo scenderà ulteriormente in futuro, ma con questa promozione avete l’opportunità di portarvi a casa un modello di fascia alta a un costo più contenuto.

DREAME X40 Master, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche che rende il Dreame X40 Master unico nel suo genere è la stazione base 8-in-1, tra le più compatte della categoria, che consente una gestione dell’acqua completamente automatica. Riempimento e svuotamento avvengono senza sforzo, semplificando la manutenzione quotidiana. Con soli 28 cm di larghezza, si integra perfettamente anche negli spazi più moderni e ridotti, aggiungendo un tocco di eleganza al vostro ambiente domestico.

Non solo bello da vedere, ma anche estremamente efficace: grazie alla spazzola laterale rialzata e alla tecnologia MopExtend RoboSwing, il Dreame X40 Master riesce a raggiungere gli angoli più nascosti, spingendosi fino a 4 cm sotto i mobili bassi. L’aspirazione da 12.000Pa, tra le più potenti nel settore, consente di rimuovere con facilità qualsiasi tipo di sporco, dalla polvere più fine ai peli di animali, fino ai frammenti di carta e lettiere.

Infine, l’eccellenza nella progettazione si riflette anche nel sistema di sollevamento intelligente. La spazzola in gomma si alza di 5 mm, mentre il mop raggiunge i 10,5 mm, evitando così che i tappeti si bagnino durante la pulizia. Ogni componente è pensato per garantire risultati impeccabili con il minimo sforzo da parte vostra. Se desiderate un ambiente sempre pulito e profumato senza dover intervenire manualmente, il Dreame X40 Master è la scelta che fa per voi.

Vedi offerta su Amazon