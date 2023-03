Se torniamo al 2002, anno in cui fu rilasciato il primo robot aspirapolvere, e confrontiamo la tecnologia di allora con quella attuale, scopriamo che questi elettrodomestici ne hanno percorsa di strada, così tanta da essere oggi una valida soluzione per le famiglie che cercano di semplificare la pulizia della casa. Se i primi modelli erano visti come una novità costosa e poco utile, a causa della scarsa potenza e del fatto che non seguivano un percorso di pulizia preciso, oggi la situazione è ben diversa.

Siamo, infatti, passati dalle funzioni basilari, come la navigazione casuale della casa, a sistemi di pulizia molto sofisticati, con mappatura e pulizia programmata. I modelli di fascia alta di ultima generazione si spingono persino oltre, integrando un sistema di svuotamento automatico della polvere, la possibilità di lavare i pavimenti oltre che aspirare sporco e briciole, e sistemi di navigazione laser. Insomma, i moderni robot aspirapolvere non hanno nulla a che vedere con i modelli di vecchie generazioni, al punto che oggi anche una soluzione entry level è in grado di soddisfare, con i limiti del caso, le esigenze della pulizia domestica.

Nonostante la tecnologia abbia fatto passi da gigante, riducendo anche i costi di sviluppo, ci sono ancora validi motivi per preferire un robot aspirapolvere di fascia alta, come ad esempio l’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI. In questo articolo analizzeremo proprio questo modello, riportando i motivi che dovrebbero spingervi ad acquistarlo.

Prezzo e design

Pur essendo un robot aspirapolvere dal prezzo significativo, il costo rientra in realtà tra i motivi che dovrebbero invogliarvi all’acquisto, poiché parliamo di 300 euro in meno rispetto al fratello maggiore. Quest’ultimo ha il vantaggio di avere la ricarica automatica del serbatoio e un sistema di rilevamento degli ostacoli leggermente migliore, funzionalità che, nell’uso di tutti i giorni, non influiscono sulla qualità di pulizia, o almeno non in modo così evidente da giustificare la differenza di prezzo.

Anche il design non cambia rispetto al modello più costoso, anzi, siamo sicuri che molti preferiranno l’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI per la sua colorazione bianca, colore neutro e che può essere facilmente abbinato con altri colori. Il bianco viene poi associato con la pulizia, la purezza e la freschezza, che vanno in stretta correlazione con un robot aspirapolvere. Insomma, si tratta di un colore classico e atemporale, che non passa mai di moda.

Assistente vocale proprietario

Sebbene siano diverse le aziende che negli ultimi anni si sono fatte conoscere e apprezzare per i loro ottimi robot aspirapolvere, ECOVACS è quella che ha saputo meglio inserirsi in un settore sempre più competitivo come quello della pulizia domestica automatizzata, puntando sul rapporto qualità-prezzo e funzionalità esclusive.

La più interessante, che pone l’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI un passo avanti alla concorrenza, è senza ombra di dubbio Yiko, un assistente vocale proprietario talmente ben fatto da preferirlo ad Alexa e Google Assistant. I comandi rispondono infatti benissimo e potrete dire al robot di eseguire una serie di azioni non assegnabili dagli altri assistenti vocali.

Ad esempio, chiedere di far pulire un punto ben preciso della casa dicendo semplicemente “Yiko, pulisci qui”. Il robot userà la videocamera e i microfoni per capire da dove proviene il comando. Yiko permette anche di intervenire su molti altri aspetti, tra cui la potenza e le modalità di pulizia.

Il meglio della tecnologia esistente

La tecnologia passa anche attraverso il lavaggio, un’altra area in cui l’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI è tra i leader indiscussi del settore. Qui occorre menzionare AIVI 3.0, un sistema di riconoscimento avanzato degli ostacoli, che non si limita a rilevare scale o qualsiasi altro punto in cui il robot potrebbe cadere, ma identifica anche oggetti e persone, cosicché la pulizia non venga compromessa da eventuali intralci.

Sono 30 gli ostacoli riconoscibili dal robot, tra cui calze, scarpe, cavi, sedie, cestini della spazzatura, tappeti e stazioni di carica. Vale la pena sottolineare che questi ostacoli vengono visti anche con scarsa luminosità, merito di una fotocamera dalla buona definizione.

Come anticipato, i moderni robot aspirapolvere lavano anche il pavimento. ECOVACS DEEBOT X1e OMNI si affida alla tecnologia Turbo 2.0 OZMO, che si basa su un sistema di lavaggio pressurizzato a rotazione con panni doppi, per una pulizia 4 volte più potente rispetto a un classico sistema di lavaggio.

I panni esercitano una pressione verso il basso molto forte, simulando il tipico lavaggio manuale con scopa e straccio, che si traduce in risultati ottimali anche qualora si debbano rimuovere macchie d’olio o residui appiccicosi. Dopo aver fatto ciò, i panni si sporcheranno e dovranno essere lavati e asciugati, operazione che farà automaticamente l’elettrodomestico una volta ritornato alla base, lasciando a voi solo il compito di decidere quali aree della casa pulire e lo svuotamento dei due contenitori d’acqua qualora fossero troppo sporchi.

In conclusione

Insomma, l’acquisto di ECOVACS DEEBOT X1e OMNI non solo semplificherà la vostra vita quotidiana, ma vi aiuterà anche a fare la scelta giusta per l’ambiente. Grazie alle sue tecnologie avanzate, questo prodotto ridurrà l’impatto ambientale della pulizia domestica, senza compromettere l’efficacia e la qualità di un lavaggio manuale.

Un modo intelligente per risparmiare tempo e fatica, liberarvi dallo stress e dalle preoccupazioni legate alla pulizia della casa. Se ne avete la possibilità, magari cogliendo al volo un’eventuale offerta, dovreste assolutamente affidarvi a un robot aspirapolvere ECOVACS! Ma diciamocelo, ECOVACS DEEBOT X1e OMNI è un prodotto da acquistare anche a prezzo pieno!