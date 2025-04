Come un robot aspirapolvere, ma per il prato: il robot tagliaerba ECOVACS è in sconto

Se desiderate un prato curato senza dovervi occupare della fatica del taglio manuale, il robot tagliaerba ECOVACS GOAT O800 RTK potrebbe essere la soluzione perfetta. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo scontato di 899€ grazie a un coupon di 100€, questo modello unisce tecnologie avanzate e funzionalità intelligenti per offrire risultati impeccabili, anche su superfici fino a 800 metri quadrati. La sua navigazione ad altissima precisione, combinata con una visione potenziata da Lidar e una ricezione satellitare eccezionale, consente un posizionamento accurato fino a 2 cm, garantendo percorsi di taglio ottimali anche sotto alberi o tetti.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

ECOVACS GOAT O800 RTK, chi dovrebbe acquistarlo?

Le prestazioni del GOAT O800 RTK non si fermano alla sola precisione. Con una capacità di taglio di 180 m² all’ora e una batteria da 4000 mAh, questo robot è progettato per mantenere il vostro giardino in ordine con efficienza e velocità. Il corpo compatto da 40 cm gli permette di muoversi agevolmente in passaggi stretti di soli 70 cm, mentre la sua capacità di affrontare pendenze fino al 45% lo rende adatto anche ai terreni più difficili. L’altezza di taglio è completamente regolabile da 3 a 8 cm, così da adattarsi facilmente a diversi tipi di erba e condizioni del terreno.

Un altro punto di forza di questo modello è l’avanzato sistema di rilevamento ostacoli AIVI 3D, che, grazie a una fotocamera fisheye da 150° e al Lidar 3D-ToF, riconosce oltre 200 tipi di ostacoli comuni nei giardini. Questo sistema non solo evita urti accidentali, ma assicura anche una maggiore sicurezza, riducendo al minimo le aree trascurate. Inoltre, la funzione di mappatura completamente automatica elimina la necessità di installare marcatori fisici: l’app ECOVACS HOME vi consente di personalizzare l’area di taglio e di aggiornare facilmente la mappa in base alle vostre esigenze.

Infine, il GOAT O800 RTK si distingue per l'intelligenza con cui affronta il taglio. Riesce a distinguere perfettamente tra zone erbose e non erbose, grazie a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, assicurando una copertura uniforme anche in presenza di dislivelli. Attraverso l’app, è possibile personalizzare ogni aspetto del taglio, dalla velocità all’altezza, fino alla direzione del percorso. In sintesi, questo robot rappresenta una vera e propria rivoluzione per la cura del vostro prato: silenzioso, preciso, e completamente autonomo.

