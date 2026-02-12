Il grande calcio torna protagonista con una delle sfide più attese della stagione: Inter vs Juventus, in programma il 14 febbraio alle ore 20:30. Il derby d’Italia promette spettacolo ed emozioni, con due squadre pronte a darsi battaglia in una gara che può pesare moltissimo nella corsa agli obiettivi stagionali. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su DAZN, piattaforme accessibili anche tramite smart TV, smartphone, tablet e PC. Per chi si trova all’estero, sarà possibile seguire il match attraverso i servizi ufficiali disponibili nei vari paesi o utilizzando le opzioni di streaming previste dal proprio abbonamento, così da non perdere nemmeno un minuto della sfida. Una soluzione comoda anche per chi preferisce guardare la partita in mobilità o lontano dal televisore di casa.

Dove vedere Inter vs Juventus in TV e streaming

La partita Inter vs Juventus è prevista per le 20:30 del 14 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn.

Come arrivano le due squadre

L’Inter arriva a questo appuntamento con numeri recenti poco favorevoli proprio contro la Juventus. I nerazzurri hanno infatti vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A contro i bianconeri (2 pareggi e 4 sconfitte), perdendo inoltre le due sfide più recenti. Non accade dal marzo 2012 che la Juventus riesca a infilare tre successi consecutivi in campionato contro l’Inter, un dato che aggiunge ulteriore pressione alla squadra milanese. Nonostante ciò, i precedenti più recenti raccontano di partite ricche di emozioni e gol.

Le ultime tre sfide di campionato tra Inter e Juventus hanno infatti regalato ben 16 reti complessive, con una media altissima di 5,3 gol a partita. Un dato in netta controtendenza rispetto ai sei incontri precedenti, nei quali erano stati segnati appena nove gol totali (1,5 di media a gara). Segnale di un confronto che negli ultimi tempi si è acceso anche dal punto di vista offensivo, trasformandosi spesso in uno spettacolo imprevedibile.

A San Siro, il bilancio recente è all’insegna dell’equilibrio: nelle ultime nove sfide di Serie A tra Inter e Juventus in casa nerazzurra si registrano tre vittorie per parte e tre pareggi. Dopo il rocambolesco 4-4 del 27 ottobre 2024, l’Inter potrebbe pareggiare due gare casalinghe consecutive contro la Juventus in campionato per la prima volta da ottobre 2002, quando i pareggi di fila furono addirittura tre. Numeri che confermano quanto il derby d’Italia sia una sfida storicamente combattuta, pronta ancora una volta a scrivere un nuovo capitolo.

Probabili formazioni Inter vs Juventus

INTER (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.