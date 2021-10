El Salvador ha iniziato a estrarre bitcoin utilizzando l’energia vulcanica

Il presidente di El Salvador Nayib Bukele ha recentemente comunicato su Twitter la notizia che il Paese avrebbe appena estratto il suo primo bitcoin grazie allo sfruttamento dell’energia termica prodotta da un vulcano. Al momento della pubblicazione, la struttura non aveva ancora ricevuto alcun pagamento in bitcoin. Tuttavia, l’immagine mostrava 0,004 bitcoin in attesa di pagamento e circa 0,006 bitcoin che si preparavano ad essere estratti. In totale, la struttura era pronta a ricevere circa un centesimo di bitcoin – o 470 dollari al valore di cambio attuale.

Il presidente ha condiviso un video del “vulcano” pochi giorni fa, tra cui una vista aerea del suo nuovo impianto minerario. Il filmato mostrava l’elettricità generata utilizzando il vulcano. La nuova struttura contribuisce allo sforzo di El Salvador di hodl (acquistare una criptovaluta, e non venderla per un periodo di tempo più o meno lungo, qualsiasi cosa succeda nel frattempo) quanto più bitcoin possibile.

Meno di due settimane fa, la nazione ha acquistato altri 150 bitcoin, portando le sue partecipazioni totali a 700. Ciò è avvenuto pochi giorni dopo che la nazione è diventata il primo paese in assoluto a legalizzare BTC come mezzo di pagamento.

Utilizzare l’energia non sfruttata all’interno del vulcano senza costi in termini di impronta di carbonio prodotta è una soluzione molto ecologica. Molti infatti hanno criticato il sistema proof-of-work di bitcoin per essere troppo dannoso per l’ambiente a causa del suo consumo di energia. Tuttavia, i danni ambientali causati dalla più grande criptovaluta tendono ad essere esagerati, poiché quasi la metà di tutta l’energia hash è generata da fonti sostenibili. Anche Elon Musk, che ha smesso di accettare pagamenti Bitcoin a maggio a causa di problemi climatici, ha infatti ammesso recentemente che la rete sta già diventando più sostenibile.