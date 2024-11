Black Friday Nike: 25% di SCONTO su quasi tutti i prodotti con questo coupon!

Se siete alla ricerca dell'occasione perfetta per rinnovare il vostro guardaroba sportivo con prodotti di qualità superiore, questa è l'opportunità che stavate aspettando. Nike ha lanciato la sua promozione Black Friday 2024, che permette di ottenere uno sconto del 25% su tutti gli articoli a prezzo pieno presenti nel catalogo, utilizzando il codice SCORE24 al momento del checkout.

NB: ricordatevi di inserire il coupon "SCORE24" al momento del pagamento per ottenere uno sconto del 25% sui prodotti selezionati

Black Friday Nike, chi dovrebbe approfittarne?

La promozione si rivolge a tutti gli appassionati di sport e lifestyle che desiderano acquistare prodotti Nike di alta qualità a prezzi vantaggiosi. L'offerta copre l'intero catalogo non già scontato, dalle iconiche Air Jordan 1 Mid al loro best seller Air Max 90 LTR, dall'abbigliamento tecnico agli accessori, permettendo di soddisfare ogni esigenza sportiva e di stile.

La promozione presenta caratteristiche particolarmente interessanti: è valida sia sul sito web che sulla Nike App, con una spesa minima di soli 50€. Il periodo promozionale si estende dal 19 al 24 novembre 2024, offrendo quasi una settimana per selezionare con cura i prodotti desiderati. È importante notare che lo sconto si applica esclusivamente agli articoli a prezzo pieno, rappresentando comunque un'occasione unica per acquistare le ultime novità del brand.

Un aspetto particolarmente vantaggioso è la possibilità di combinare questa promozione con i benefici di Nike Member, il programma fedeltà gratuito che offre vantaggi esclusivi come accesso prioritario ai prodotti, consegna standard gratuita e resi gratuiti entro 60 giorni. Questo rende l'iniziativa ancora più attraente per chi desidera massimizzare il risparmio mantenendo tutti i vantaggi dell'acquisto diretto.

Con scontI del 25% su tutto il catalogo a prezzo pieno, grazie al codice sconto "SCORE24", la promozione Black Friday di Nike rappresenta un'opportunità imperdibile per rinnovare il proprio equipaggiamento sportivo o acquistare i regali natalizi in anticipo. La semplicità di utilizzo della promozione, unita alla vasta selezione di prodotti disponibili, rende questa iniziativa particolarmente interessante per qualsiasi appassionato del brand!

