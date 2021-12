Estrarre bitcoin con i vulcani costa più del petrolio, secondo gli ecologisti salvadoregni

Ricardo Navarro, un ecologista di El Salvador, ha messo in discussione la decisione del paese di estrarre Bitcoin utilizzando l’energia geotermica dai vulcani, sostenendo che l’energia geotermica è più costosa del petrolio. “La geotermia costa ancora più del petrolio, altrimenti ne utilizzeremmo già di più. Quello che finirà per accadere è che compreremo solo più petrolio”, ha detto Ricardo Navarro, che guida il Centro salvadoregno di tecnologia.

Navarro ha anche messo in dubbio la decisione del presidente Bukele di sviluppare infrastrutture vicino ai vulcani bitcoin-friendly. “Parlare di costruire questa città accanto a un vulcano è come pensare di essere ricchi perché vivi vicino a una banca”, ha detto. Ha aggiunto che l’energia geotermica ha bisogno di vapore e acque sotterranee, o acqua che è tenuta sottoterra nel suolo o sotto le rocce. “Ma abbiamo già problemi con l’acqua insufficiente in El Salvador”, ha aggiunto Navarro.

Lo scetticismo dell’ecologista è stato ribadito da Marit Brommer, direttore esecutivo dell’International Geothermal Association, che ha anche messo in discussione le promesse fatte dal controverso presidente del Paese. “El Salvador è noto per il suo potenziale geotermico. Ma promettere qualcosa nei prossimi sei mesi, non è fattibile”, ha detto, aggiungendo che “probabilmente ci vorranno almeno due o tre anni, e probabilmente anche più tempo prima di poter generare elettricità”.

Il presidente Bukele ha annunciato per la prima volta l’intenzione di utilizzare i vulcani per il mining di Bitcoin a giugno. All’epoca, diresse La Geo, una società elettrica di proprietà statale, per offrire strutture per l’estrazione di Bitcoin con energia a emissioni 0 molto economica, pulita al 100%, rinnovabile dai vulcani”.

A ottobre, quel processo è iniziato, come lo stesso Bukele ha annunciato via Twitter. Un mese dopo, Bukele ha annunciato l’intenzione di lanciare una “Bitcoin City” alimentata da vulcani, il cui sviluppo iniziale sarebbe stato finanziato da obbligazioni garantite da Bitcoin.

Nel frattempo, il presidente Bukele è stato impegnato a investire nel progetto denaro pubblico, ancora senza fornire alcun dettaglio su chi controlla il Paese in questo progetto.