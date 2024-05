Euronics: ultimi giorni di offerte STELLARI!

Le nuove Offerte Stellari di Euronics stanno per terminare: avete tempo solo fino al 22 maggio per approfittare degli sconti del volantino, acquistando centinaia di prodotti a prezzo ultra scontato. Si tratta di opportunità davvero imperdibili, per cui vi consigliamo di consultare il volantino per scoprire tutti gli articoli!

Offerte Stellari Euronics, perché approfittarne?

Le offerte di Euronics coprono una vasta gamma di prodotti, dai grandi e piccoli elettrodomestici agli smartphone, notebook, smart TV e molto altro. Potete, dunque, trovare sicuramente qualcosa che fa al caso vostro grazie alle numerose promozioni disponibili, e se preferite dilazionare i pagamenti sarete felici di sapere che per la maggior parte dei prodotti è possibile optare per il pagamento in 3 rate a tasso zero con Klarna.

Per esempio, se siete interessati a una smart TV di alta qualità vi consigliamo la Samsung QN90C da 55", attualmente in offerta a 999,00€ invece di 1.699,00€: questo modello è dotato di un pannello con risoluzione Ultra HD 4K e del processore Neural Quantum 4K, che vi garantiranno un’esperienza visiva straordinaria, simile a quella del cinema. Inoltre, la tecnologia anti-riflesso assicura una visione perfetta da qualsiasi angolazione, mentre l’audio Dolby Atmos rende ogni scena incredibilmente coinvolgente.

Ovviamente questo è solo un esempio dei numerosi prodotti in sconto, per cui vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai saldi sul sito di Euronics per esplorare l'intero catalogo e approfittare delle migliori offerte. Affrettatevi, però, poiché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente!

