Risparmia il 30% su una videocamera di sorveglianza che registra a colori anche di notte

Oggi, la maggior parte delle videocamere di sorveglianza moderne sono semplici da installare e offrono qualità a costi accessibili. Tuttavia, poche tra le videocamere di sorveglianza entry-level sono in grado di garantire una visione a colori anche di notte. La EZVIZ C3TN è una di queste e, attualmente, su Amazon è disponibile un coupon del 30%, che riduce il prezzo originale di oltre 20€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 30% durante il checkout

EZVIZ C3TN, chi dovrebbe acquistarla?

La EZVIZ C3TN è ideale per chi cerca di migliorare la sicurezza domestica nel modo più semplice possibile, offrendo immagini nitide sia di giorno che di notte, grazie al suo sensore da 3MP. Questo assicura una visione notturna a colori fino a 30 metri, rendendo la videocamera perfetta per proprietari di abitazioni che vogliono tenere d'occhio i propri spazi esterni, come giardini o cortili, e per chiunque cerchi tranquillità sapendo che la sua proprietà è sorvegliata con immagini di qualità.

Grazie poi al suo algoritmo di intelligenza artificiale per il rilevamento delle persone, la EZVIZ C3TN invia notifiche direttamente al telefono dell'utente, evitando falsi allarmi e massimizzando l'efficienza della sorveglianza. Inoltre, è pensata per coloro che desiderano una soluzione di sicurezza versatile e interattiva. Con la funzionalità di audio bidirezionale, gli utenti possono comunicare con i propri cari o dissuadere ospiti indesiderati direttamente dall’app, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.

L'integrazione con Alexa aumenta la comodità, permettendo di gestire facilmente la sicurezza con comandi vocali. Infine, il sistema di allarme con sirena e luce stroboscopica incorporato rafforza il potere della telecamera contro i tentativi di intrusione. Con lo sconto attuale, visibile al carrello, è la videocamera di sicurezza da acquistare oggi!

