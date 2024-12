Il robot aspirapolvere che non sapevi di volere, ora a un prezzo imperdibile

La pulizia della casa non è mai stata così semplice ed efficiente come con l'EZVIZ RE5 Plus. Questo robot aspirapolvere, ora disponibile a un prezzo irresistibile di soli 249,99€, è molto più di un semplice elettrodomestico per la pulizia. Grazie alla sua capacità di aspirare e lavare i pavimenti, con l'innovativo sistema di svuotamento automatico, il RE5 Plus rappresenta una soluzione all'avanguardia per chi desidera una casa sempre impeccabile senza alcuno sforzo.

EZVIZ RE5 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'EZVIZ RE5 Plus è particolarmente consigliato a chi è alla ricerca di una soluzione efficiente e automatizzata per la pulizia di casa. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 con base a svuotamento automatico della polvere si rivela un alleato prezioso per mantenere gli ambienti puliti senza fatica. Grazie alla sua capacità di spazzare, aspirare e lavare in modo autonomo, è ideale per chi ha una vita frenetica e poco tempo da dedicare alle faccende domestiche. La possibilità di sostituire il sacchetto della polvere ogni 90 giorni elimina inoltre il tedio dello svuotamento manuale dopo ogni pulizia, risparmiando tempo prezioso.

Grazie alla tecnologia LDS LiDAR e ai rilevatori a infrarossi, il RE5 Plus pianifica strategicamente il percorso di pulizia, evitando ostacoli e raggiungendo ogni angolo della casa. Non solo, ma la possibilità di personalizzare le mappe tramite l’app EZVIZ aggiunge un tocco di praticità in più. Con pochi semplici gesti, potete configurare piani di pulizia specifici per diverse stanze o aree della casa, garantendo un'esperienza di pulizia completamente adattata alle vostre esigenze quotidiane.

Perfetto anche per abitazioni di grandi dimensioni, il RE5 Plus è in grado di coprire superfici fino a 300 m² con una sola carica. Quando la batteria si scarica, il robot torna automaticamente alla base per ricaricarsi e riprende la pulizia una volta pronto. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: a soli 249,99€, l'EZVIZ RE5 Plus è l'alleato perfetto per una casa sempre pulita senza fatica.

Vedi offerta su Amazon