Facebook e Instagram sono down globalmente

Facebook, Instagram e Threads, app di Meta, sono attualmente offline. Utenti di Facebook sono stati disconnessi e molti non riescono ad accedere ai loro account. I problemi di servizio sembrano essersi manifestati intorno alle 10 del mattino, con picchi di segnalazioni di interruzioni su Down Detector. Anche WhatsApp, un altro servizio di Meta, è interessato dall'outage.

Alcuni utenti hanno riportato di essere stati espulsi dalla piattaforma e di non riuscire a riaccedervi. Meta sta lavorando per risolvere la situazione, ma nel frattempo gli utenti potrebbero dover rivolgersi ad altre piattaforme per il loro intrattenimento online.

Sembra che Whatsapp - anch'esso proprietà di Meta - non sia influenzato dal problema. Almeno per il momento la popolare app di messaggistica istantanea continua a funzionare.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere, ma resta comunque un fatto eccezionale che il sociale network più grande del mondo vada offline, portandosi dietro anche Instagram e il neonato Threads.