Film e serie di Apple TV+ potrebbero presto arrivare su Android

Sembra che Apple sia in procinto di sviluppare un'app per Apple TV+ destinata agli smartphone e ai tablet Android. Lo riferisce Mark Gurman, secondo il quale Apple avrebbe pubblicato un annuncio per cercare un programmatore che lavori allo "sviluppo di nuove funzionalità e alla creazione di un'applicazione utilizzata da milioni per guardare e scoprire programmi TV e sport".

Nonostante Apple non abbia rilasciato commenti ufficiali riguardo le implicazioni di quest'annuncio, è chiaro che la mossa suggerisce l'intenzione di rendere disponibile l'app TV+ anche sui dispositivi Android. Gurman specula che questa decisione rappresenti un'allentamento della rivalità tra Apple e Google, al fine di attrarre nuovi utenti. Sebbene Apple abbia già sviluppato software per Windows e consenta di scaricare app come Chrome e Gmail sui suoi sistemi operativi, è raro che sviluppi applicazioni per altre piattaforme. Attualmente, Apple offre solo un numero limitato di app sui dispositivi Android.

La posizione è stata aperta di recente, per cui non è chiaro quando l'app Apple TV+ sarà effettivamente disponibile su Android.

Al momento, Apple TV+ è disponibile sui dispositivi Android TV come Chromecast con Google TV e su smart TV che utilizzano Android. Tuttavia, al lancio del servizio nel 2019, un'app dedicata per telefoni e tablet Android non era stata prevista.

Oltre agli ambienti Android, Apple TV+ è accessibile anche su PlayStation, Xbox One e Series S e Amazon Fire TV. Con il sistema operativo Android che è alla base di oltre 3 miliardi di dispositivi in tutto il mondo, l'introduzione dell'app Apple TV+ su questa piattaforma potrebbe raddoppiare la diffusione di Apple TV+, che attualmente conta 2.2 miliardi di dispositivi Apple a livello globale. Le conseguenze di questa espansione sul business di Apple sono difficili da prevedere, visto che l'azienda non ha mai divulgato il numero di abbonati o i ricavi generati da Apple TV+.