Hai Prime Video? Allora puoi vedere Scissione! Apple TV+ è sbarcato anche lì

Se siete appassionati di serie tv coinvolgenti e ricche di spunti psicologici, c’è una novità che potrebbe interessarvi: Scissione (in originale Severance) è ora disponibile anche su Prime Video. Questo è possibile grazie all’arrivo del canale Apple TV+ all’interno della piattaforma Amazon. Un’ottima notizia per chi ama avere tutto a portata di click, senza dover cambiare applicazione per accedere a contenuti di qualità. L’integrazione consente infatti di esplorare l’intero catalogo Apple direttamente da Prime Video, rendendo l’esperienza ancora più fluida e comoda.

Apple TV+ e Prime Video, perché approfittarne?

Naturalmente, va tenuto presente che per guardare Scissione è necessario sottoscrivere un abbonamento separato a Apple TV+, anche se si è già utenti Prime Video. Tuttavia, l’attivazione avviene in modo semplice e immediato, direttamente dall’interfaccia di Amazon. Una volta attivato, avrete accesso immediato a Scissione e a molti altri titoli esclusivi firmati Apple. La serie, che ha ricevuto numerosi consensi da pubblico e critica, si distingue per il suo stile narrativo originale e per un’ambientazione surreale che mette in discussione i confini tra vita lavorativa e privata.

Scissione racconta infatti una realtà distopica in cui i dipendenti di una misteriosa azienda, la Lumon Industries, vengono sottoposti a una procedura che separa radicalmente i ricordi legati al lavoro da quelli della vita personale. Questo crea due versioni distinte della stessa persona, che non hanno alcun ricordo l’una dell’altra. Il protagonista, interpretato da Adam Scott, si trova invischiato in un percorso sempre più oscuro, alla scoperta dei segreti dell’azienda. La regia curata da Ben Stiller e la sceneggiatura densa di colpi di scena rendono ogni episodio avvincente e ricco di tensione emotiva.

Ora che Apple TV+ è disponibile anche su Prime Video, si tratta di un’occasione perfetta per recuperare questa serie se non l’avete ancora vista, o per rivederla con occhi nuovi. Attivare l’abbonamento è semplice, e vi permetterà di ampliare la vostra offerta di intrattenimento con una delle produzioni più sofisticate e intriganti degli ultimi anni. Se cercate una serie che unisca suspense, riflessione e qualità visiva, Scissione merita senz’altro un posto nella vostra lista di visione.

