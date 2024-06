Fino a 100€ di sconto sui ricondizionati eBay

Non sempre è possibile permettersi di acquistare prodotti nuovi, soprattutto se di fascia alta. Inoltre, affidarsi ai privati è spesso un'incognita, poiché non si ha mai la certezza delle reali condizioni del prodotto. Al contrario, eBay offre una nuova iniziativa dedicata a chi è interessato ai prodotti ricondizionati. Fino al 9 giugno, utilizzando il coupon "RICONDIZIONATO24", è possibile ottenere uno sconto extra fino a 100€. Ogni account può usufruire del coupon due volte, con un risparmio massimo di 50€ per acquisto.

Ricondizionati eBay, perché approfittarne?

La promozione dei prodotti ricondizionati su eBay è vantaggiosa non solo dal punto di vista economico, ma anche per la vasta gamma di categorie merceologiche molto richieste che include. Tra queste, spiccano le categorie legate all'elettronica, permettendovi di trovare smartphone, smartwatch, laptop, desktop, TV, dispositivi audio e molto altro ancora.

Se siete interessati agli aspirapolvere Folletto di Vorwerk, eBay propone diversi modelli ricondizionati in promozione. Questa è un'opportunità imperdibile, poiché tali aspirapolvere sono raramente disponibili nei principali store. Trovandoli su eBay a prezzi scontati, avrete la possibilità di fare un ottimo affare.

Ad esempio, l'aspirapolvere Folletto VK150 è disponibile ricondizionato a soli 379€, un prezzo che scende ulteriormente del 10% con l'applicazione del coupon. Insomma, non lasciatevi sfuggire questa occasione per ottenere un aspirapolvere di qualità, o altri prodotti ricondizionati, a un prezzo davvero conveniente.

