ZOTAC, azienda storicamente conosciuta per le sue schede grafiche, i Mini-PC e componenti da PC in generale, ha deciso di esplorare un territorio completamente nuovo realizzando "il profumo per gamer". Un prodotto a metà strada fra il serio e il faceto che mostra come ZOTAC sia intenzionata a conquistare ogni aspetto dello stile di vita dei giocatori, facendo leva anche sul "meme".

La F5 Fragrance rappresenta il primo tentativo serio di creare una fragranza specificamente pensata per gli appassionati di videogiochi. Il nome non è casuale: richiama il tasto F5, universalmente riconosciuto come comando per l'aggiornamento delle pagine web, suggerendo un'esperienza di "refresh" sensoriale durante le sessioni di gioco più intense. Secondo quanto riportato da HKEPC, che ne sta distribuendo dei campioni gratuiti negli Stati Uniti, questa fragranza promette di "accelerare le reazioni, mantenere i sensi allineati e fornire il vantaggio definitivo per portare alla vittoria"... in realtà crediamo serva solo a coprire i cattivi odori post lunghissime sessioni di grind.

L'iniziativa, presentata originariamente come un Pesce d'Aprile, ha rapidamente guadagnato interesse tra la community dei giocatori e alla fine ZOTAC ha realizzato una composizione che combina brezza marina, cipresso, menta e muschio bianco, creando quella che definiscono una "fragranza acquatica legnosa rinfrescante che risveglia i sensi e migliora le prestazioni di gioco". La formula, difatti, sembra studiata appositamente per contrastare gli odori meno piacevoli associati alle lunghe sessioni gaming.

La decisione di ZOTAC non è completamente isolata nel panorama tecnologico. Anche YESTON aveva precedentemente sperimentato con fragranze marine per le proprie GPU, dimostrando che l'interesse per l'esperienza sensoriale nel gaming va oltre il semplice aspetto visivo e sonoro. Questo trend suggerisce una crescente attenzione verso il benessere del giocatore durante le performance più impegnative.

La strategia di ZOTAC appare particolarmente audace se si considera il percorso tradizionale dell'azienda. Invece di espandersi in settori più prevedibili come laptop gaming o tablet, la compagnia ha scelto di investire in un mercato completamente inedito. La mossa potrebbe aprire nuove opportunità commerciali, considerando che il mercato per questa tipologia di prodotti atipici sta crescendo sempre di più.

Per perpetrare il lato ironico di tutta questa faccenda, ZOTAC ha dichiarato che il prodotto si trova attualmente in fase beta e che sono state aperte le candidature per i test preliminari. I gamer interessati possono presentare domanda entro il 13 giugno per avere la possibilità di ricevere una boccetta da 50ml di quella che potrebbe diventare la fragranza distintiva dei campioni di esports in tutto il mondo.

Se con questa manovra commerciale, ZOTAC dovesse avere successo con F5 Fragrance, potremmo assistere a una nuova ondata di prodotti lifestyle dedicati ai gamer. Al momento, tuttavia, non ci sono indicazioni che altre aziende del settore stiano pianificando iniziative simili, anche se l'idea di un "Eau de RTX" non ci sembra poi così male (d'altronde ani fa realizzarono un profumo che ricreava l'odore dei prodotti Apple appena aperti).