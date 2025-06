Se siete alla ricerca di una TV OLED 4K di nuova generazione che unisca potenza, intelligenza artificiale e design raffinato, non potete perdere questa incredibile offerta disponibile su Amazon. Infatti, LG OLED55G56LS, parte della serie G5S del 2025, è ora in vendita a soli 1.599€, con un ribasso significativo rispetto al precedente prezzo di 1.869€. Si tratta del minimo storico per questo modello, un'occasione imperdibile per rinnovare il vostro salotto con il meglio della tecnologia OLED firmata LG.

LG OLED55G56LS, chi dovrebbe acquistarla?

Questa televisione rappresenta la scelta ideale per chi cerca un OLED 55 pollici dalle prestazioni di altissimo livello, sia per l'intrattenimento cinematografico che per il gaming di nuova generazione. Il merito è del processore α11 Gen2 con AI, che elabora ogni immagine pixel per pixel, ottimizzando in tempo reale colori, luminosità e profondità grazie a una potente intelligenza artificiale. In abbinamento al sistema Brightness Booster Ultimate, questo modello offre una luminosità fino a tre volte superiore rispetto agli OLED standard, garantendo prestazioni eccellenti anche in ambienti molto luminosi.

Il sistema operativo webOS 25 con AI integrata offre un’interfaccia fluida, funzioni di ricerca intelligente, assistente vocale, suggerimenti personalizzati e aggiornamenti garantiti per cinque anni, assicurando così una lunga durata del supporto software. Non manca il supporto alle principali tecnologie audiovisive di fascia alta: Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza cinematografica totale, e VRR, G-Sync, FreeSync Premium con refresh rate fino a 165Hz per un gameplay reattivo e coinvolgente.

LG OLED55G56LS è inoltre dotata di quattro porte HDMI 2.1, input lag ridotto e una base da appoggio inclusa con altezza regolabile, perfetta per integrare anche una soundbar. Con un prezzo ora più competitivo che mai, questa TV è una proposta di altissimo profilo per videogiocatori, cinefili e appassionati di tecnologia. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.