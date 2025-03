Formula 1, GP di Melbourne: orari e dove vederlo in TV e streaming

La stagione di Formula 1 2025 sta per entrare nel vivo con il Gran Premio d’Australia, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Tuttavia, se in quel momento vi trovate fuori dall’Italia, potreste riscontrare difficoltà nell’accedere alle trasmissioni ufficiali. Fortunatamente, grazie a una buona VPN, è possibile seguire la gara come se foste a casa. Collegandovi a un server italiano, potrete accedere ai contenuti trasmessi su Sky Sport F1 e su TV8, senza restrizioni geografiche.

GP di Melbourne: orari e dove vederlo in TV e streaming

Il weekend di gara a Melbourne si svolgerà secondo il seguente programma (orari italiani):

FP1 : venerdì 14 marzo alle 02:30

: venerdì 14 marzo alle 02:30 FP2 : venerdì 14 marzo alle 06:00

: venerdì 14 marzo alle 06:00 FP3 : sabato 15 marzo alle 02:30

: sabato 15 marzo alle 02:30 Qualifiche : sabato 15 marzo alle 06:00

: sabato 15 marzo alle 06:00 Gara: domenica 16 marzo alle 05:00

Per chi vuole godersi l’evento in diretta, Sky Sport F1 trasmetterà tutte le sessioni, mentre chi preferisce la differita potrà seguire la gara su TV8 a partire dalle ore 14:00 di domenica.

Come si presentano piloti e team

I test in Bahrain hanno sollevato più interrogativi che certezze, ma le prestazioni in pista non si sono discostate molto da quelle viste ad Abu Dhabi nel finale della stagione 2024. La McLaren sembra essere la squadra da battere, con un pacchetto tecnico competitivo e due piloti in grande forma. La Ferrari punta a essere la prima rivale: il team di Maranello ha vinto due delle ultime tre edizioni a Melbourne (2022 e 2024) e spera di sfruttare al meglio le caratteristiche del tracciato per confermarsi ai vertici.

La Red Bull rappresenta l’incognita maggiore: dopo un 2024 dominato, la squadra austriaca ha mostrato qualche incertezza nei test pre-stagionali, ma sottovalutarla sarebbe un errore. La Mercedes, invece, sembra aver fatto un passo avanti, soprattutto sul passo gara, e potrebbe inserirsi nella lotta al vertice con maggiore costanza rispetto alla scorsa stagione.

Con l’ultimo anno dell’attuale ciclo tecnico e regolamentare, il divario tra le scuderie si è ulteriormente ridotto, rendendo ogni sessione di qualifica potenzialmente imprevedibile. In un circuito insidioso come l’Albert Park, dove il traffico è un fattore determinante soprattutto in Q1 e Q2, ogni errore potrebbe costare caro. Il Gran Premio d’Australia si preannuncia dunque spettacolare e combattuto fin dal primo minuto.

Come vedere il GP di Melbourne dall'estero

Per chi si trova all'estero durante un weekend di gara e vuole comunque seguire il Gran Premio, esiste una soluzione semplice ed efficace: l'uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista.

Con un calendario ricco di appuntamenti e un'offerta televisiva variegata, la stagione 2025 di Formula 1 promette di regalare momenti di spettacolo e competizione pura. Che siate tifosi delle scuderie più blasonate o semplicemente appassionati di motori, preparatevi a vivere un anno all'insegna della velocità e dell'adrenalina.