Frigorifero Samsung con SmartThings a 589€ anziché 1.399€

Il vostro frigorifero vi sta abbandonando e volete anticipare i problemi più seri prima che l'estate raggiunga il suo apice? Unieuro vi offre l'opportunità ideale: con soli 589€ potete acquistare un frigorifero combinato Samsung del valore di 1.399€. Un risparmio notevole su un apparecchio di ultima generazione, compatibile con la tecnologia SmartThings, che vi permetterà di controllare e monitorare le impostazioni direttamente dal vostro smartphone.

Samsung RB38C603DEL, chi dovrebbe acquistarlo?

Attualmente tra i migliori frigoriferi combinati, uno degli aspetti più interessanti del Samsung RB38C603DEL è la sua efficienza energetica. Grazie alla funzione AI Energy Mode, il frigorifero è in grado di ridurre il consumo energetico fino al 15%, ottimizzando il funzionamento del compressore e il ciclo di sbrinamento in base alle abitudini di utilizzo. Inoltre, la tecnologia SpaceMax permette di massimizzare lo spazio interno, offrendo fino a 390 litri di capacità senza aumentare le dimensioni esterne, un vantaggio non trascurabile per chi cerca di ottimizzare gli spazi in cucina senza rinunciare alla capacità di conservazione.

Questo modello va però oltre la semplice conservazione degli alimenti, integrandosi con l'ecosistema SmartThings di Samsung. Questo significa che potete monitorare e gestire il frigorifero da remoto tramite smartphone. SmartThings Home Care, d'altra parte, aiuta a mantenere il frigorifero in condizioni ottimali, avvisandovi in tempo reale in caso di guasti o manutenzione necessaria, mentre SmartThings Cooking trasforma il frigorifero in un assistente culinario, gestendo gli alimenti e suggerendo ricette basate su ciò che è disponibile.

Parliamo poi di un frigorifero progettato anche per mantenere gli alimenti freschi più a lungo e in modo più efficace. Il sistema All-Around Cooling assicura una temperatura uniforme in ogni angolo, mentre l'innovativo cassetto Optimal Fresh + permette di regolare le zone di temperatura per conservare carne e pesce o frutta e verdura nelle condizioni ideali. Il design non è da meno, caratterizzato da un'estetica pulita e moderna che si integra armoniosamente con ogni tipo di cucina.

