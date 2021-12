Fujifilm: risparmia fino a 500€ su fotocamere e obiettivi con le Winter Promo!

In questo mese di dicembre dedicato ai regali di Natale, FUJIFILM propone tantissime promozioni per alcune delle sue migliori fotocamere e obiettivi con possibilità di cashback, instant rebate e permuta dell’usato. In questo modo potrete acquistare i prodotti migliori del brand giapponese con un risparmio fino a 500€! Queste promozioni hanno diversa durata, che vi andremo a segnalare qui di seguito in modo che possiate sfruttarle al meglio.

Andiamo quindi ad analizzare le varie promozioni disponibili.

Black Fiday Instant rebate fino a 300€ sugli obiettivi GF e XF

La prima promozione che vi segnaliamo è relativa agli obiettivi GF della gamma Large Format e XF della Serie X ed è anche quella con la scadenza più immediata: essendo una promozione Black Friday, infatti, durerà solo fino al 12 dicembre. Acquistando uno o più obiettivi della gamma GF e XF in promozione fino al 12 dicembre prossimo, si avrà diritto a uno sconto immediato in cassa. Qui di seguito la lista dei prodotti coinvolti con relativa scontistica:

XF14MM F2.8 R | 100€

XF16MM F1.4 R WR | 100€

XF18MM F2 R | 50€

XF56MM F1.2 R | 100€

XF80MM F2.8 R LM OIS WR MACRO | 100€

XF8-16MM F2.8 R LM WR | 150€

XF50-140MM F2.8 R LM OIS WR | 150€

XF100-400MM F4.5-5.6 R OIS WR | 150€

GF30mm F3.5 R WR | 300€

GF45mm F2.8 R WR | 300€

GF50mm F3.5 R LM WR | 150€

GF63mm F2.8 R WR | 300€

GF110mm F2 R LM WR | 300€

GF32-64mm F4 R LM WR | 300€

RIVENDITORI AUTORIZZATI

Instant Rebate di 200€ sugli obiettivi XF23 e XF50

Anche in questo caso parliamo di Instant Rebate, quindi uno sconto direttamente in cassa, ma sugli obiettivi XF23mmF1.4 R e XF50mmF1.0 R WR, entrambi per un valore di 200€. La promozione dura fino al 31 dicembre e lo sconto è cumulabile quindi potete decidere di acquistare entrambe le ottiche ottenendo un risparmio totale di 400 euro.

XF23mmF1.4 R | 200€

XF50mmF1.0 R WR | 200€

RIVENDITORI AUTORIZZATI

Cashback di 200€ sulla fotocamera X-T4 body o kit

Passiamo alle fotocamere con la promozione relativa alla FUFJIFILM X-T4, versione black o silver e solo body o kit. Il cashback in questo caso è fisso a 200€ e la promozione è valida fino al 31 gennaio e coinvolge i seguenti prodotti.

X-T4 Body | 200€

X-T4 18-55mm Kit | 200€

X-T4 16-80mm Kit | 200€

È necessario creare un account su FUJIFILM-Connect.com per poter accedere alla promozione.

RIVENDITORI AUTORIZZATI

500€ sulla fotocamera GFX100S con permuta dell’usato

I clienti che acquistano una NUOVA FUJIFILM GFX100S entro il 31 gennaio 2022 e permutano la propria fotocamera usata tra quelle presenti in elenco potranno richiedere un rimborso di 500€. I prodotti FUJIFILM di seconda mano o rigenerati sono esclusi dalla promozione.

Valore del bonus Trade-in GFX100S: 500€ È necessario creare un account su FUJIFILM-Connect.com per poter accedere alla promozione. RIVENDITORI AUTORIZZATI

Cashback di 100€ sulla fotocamera X-T3 body o kit

Ultima promozione, con una durata più lunga, è quella che riguarda la FUJIFILM X-T3, versione black o silver e solo body o kit. In questo caso avrete tempo fino al 31 marzo per aderire e i prodotti coinvolti sono i seguenti.

X-T3 Body | 100€

X-T3 18-55mm Kit | 100€

X-T3 16-80mm Kit | 100€

È necessario creare un account su FUJIFILM-Connect.com per poter accedere alla promozione.

RIVENDITORI AUTORIZZATI

