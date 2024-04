Stray: una fantastica avventura felina a soli 29€!

Nell'attesa che arrivino su Amazon le tanto attese offerte della Amazon Gaming Week, vi segnaliamo che sullo store sono disponibili già alcuni interessanti sconti a tema gaming, con tagli al prezzo su diversi giochi interessanti, utili a spezzare la noia di questo periodo un po' scarno di uscite. Tra questi, vi suggeriremmo di dare un'occhiata all'ottima offerta che lo store sta dedicando all'edizione fisica per PS5 dell'acclamato "Stray", un titolo molto particolare che, rispetto al costo originale di 41 euro, è oggi venduto a soli 29,99€, con uno sconto del 27% e con tanto di un piccolo gadget in confezione: uno splendido set di 6 carte con illustrazioni a colori.

Stray, chi dovrebbe acquistarlo?

Stray è un titolo suggestivo, adatto a tutte le fasce d'età, ed in grado di tratteggiare una vicenda tanto malinconica quanto commovente. Nei panni di uno sparuto micino randagio, immersi in un mondo in rovina, abitato da pacifici e stralunati robot, Stray vi metterà nei panni di un'avventura unica nel suo genere, caratterizzata da una forte componente esplorativa, occasionalmente frammentata da una serie di enigmi ambientali la cui soluzione, naturalmente, dipende interamente dalle peculiari abilità del nostro eroe: un comune felino.

Privo di qualsiasi potere, abilità o anche solo del linguaggio, il nostro micetto si troverà coinvolto in un lungo viaggio tra i quartieri di una società meccanica, ormai in rovina, costruita sui resti di quella che fu la società umana. Con l'obiettivo di riunirsi alla sua colonia, ci apriremo un varco tra rottami, flora e vari pericoli in compagnia di un piccolo automa che, come noi, cerca di recuperare il proprio "scopo".

Un viaggio veramente straordinario che, non a caso, suscitò un certo interesse mediatico al tempo dell'uscita e che, per questo, considerata l'ottima offerta proposta da Amazon, vi suggeriremmo di acquistare subito, anche solo per sperimentare un titolo davvero particolare e molto diverso dal solito!

