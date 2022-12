Con l’arrivo dell’Holiday Season, la stagione delle feste, tutti sono alla ricerca del regalo di Natale perfetto. Se avete degli amici appassionati di fotografia, o lo siete voi stessi, non dovete assolutamente perdervi le fantastiche offerte che FUJIFILM propone in questo periodo. Grazie alla promozione Winter Cashback potrete risparmiare tantissimo sull’acquisto delle migliori fotocamere e obiettivi. In questo modo potrete acquistare i prodotti migliori del brand giapponese con un risparmio fino a 1.000€!

Andiamo quindi ad analizzare tutti i prodotti in promozione con relativo cashback.

FUJIFILM Cashback GFX – Serie X e MKX

Fino al 22 gennaio 2023, acquistando una fotocamera o una ottica FUJIFILM in promozione, si potrà richiedere un rimborso a seconda del prodotto scelto, da un minimo di 150 fino a 1.000 euro iva inclusa, e per acquisti “multipli” il bonus si somma.

Serie X, obiettivi XF

XF200mmF2 R LM OIS WR 1.4xTC | 1.000€

XF23mmF1.4 R | 300€

XF56mmF1.2 R | 300€

XF8-16mmF2.8 R LM WR | 300€

XF100-400mmF4.5-F5.6 R LM OIS WR | 300€

XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | 250€

XF16-55mmF2.8 R LM WR | 200€

XF90mmF2 R LM OIS WR | 150€

XF16mmF1.4 R WR | 150€

Gamma MKX

MKX18-55mm T2.9, MKX50-135mm T2.9 | 1.000€

DETTAGLI PROMOZIONE SERIE X

Gamma GFX

GFX50S II (versione corpo o kit GF35-70mm) | 800€

GFX100S (versione solo corpo) | 500€

GF32-64mmF4 R LM WR | 500€

GF35-70mmF4.5-5.6 WR | 500€

GF45-100mmF4 R LM OIS WR | 500€

GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR | 500€

GF110mmF2 R LM WR | 500€

GF45mmF2.8 R WR, GF63mmF2.8 R WR | 300€

DETTAGLI PROMOZIONE SERIE GFX

Consulta qui la lista dei rivenditori aderenti alla promozione

Termini e condizioni

Ogni cliente può acquistare una sola volta ciascun prodotto incluso nella promozione;

è consentito un massimo di 5 richieste di rimborso a persona durante il periodo promozionale;

durante il periodo promozionale; ciascuna domanda sarà accolta soltanto se non include lo stesso modello delle richieste precedenti;

sono ammesse e consigliate richieste uniche che contengono più prodotti, differenti tra loro.

RICHIEDI CASHBACK SERIE X RICHIEDI CASHBACK SERIE GFX

La promo cashback è riservata solo ai maggiorenni, residenti in Unione Europea (oppure nel Regno Unito), che acquistino un prodotto in promozione da un rivenditore autorizzato, online oppure in un punto vendita in Italia*.

Le richieste di rimborso possono essere inviate non oltre il 22 febbraio 2023 e farà fede la data riportata sulla fattura/ricevuta di acquisto.

Possono beneficiare della promozione solo i prodotti nuovi distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A; sono esclusi prodotti di seconda mano o rigenerati.

Non possono essere inserite richieste se i prodotti in promozione vengono restituiti al rivenditore per ricevere un rimborso del prezzo di acquisto o un prodotto sostitutivo**.

* Per gli acquisti effettuati in Paesi diversi si prega di visitare il sito relativo alla nazione di riferimento https://fujifilm-connect.com/promotions/ (potrebbero applicarsi condizioni differenti).

** Una richiesta di rimborso per un prodotto in promozione restituito al rivenditore per ricevere un rimborso del prezzo di acquisto o un prodotto sostitutivo verrà respinta e considerata fraudolenta.

FUJIFILM si riserva il diritto di interrompere la promozione in qualsiasi momento e di modificarne i Termini e Condizioni senza per questo incorrere in alcuna responsabilità.

L’indirizzo e-mail per la corrispondenza è fujifilm@promotion-support.com e in qualsiasi comunicazione, il richiedente deve specificare il numero di richiesta univoco (ID) ricevuto durante la compilazione della richiesta. Ulteriori dettagli sono disponibili nella pagina di Supporto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!