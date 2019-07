Gadget Estate 2019, i migliori prodotti hi-tech per la vostra vacanza

I migliori gadget per l'estate 2019 scelti dalla redazione di Tom's Hardware. I prodotti ideali per non perdere un'instante delle vostre vacanze.

Arriva l’estate 2019, arriva il caldo ma anche le ferie e le vacanze estive per milioni di italiani. Un periodo votato alla spensieratezza, al recupero delle energie e al divertimento. Come ogni divertimento che si rispetti, qualunque appassionato vorrà portare con sé i propri gadget tecnologici preferiti. In un momento storico in cui gli smartphone tendono ad assomigliarsi un po’ tutti, puntare agli accessori tech sembra la scelta giusta per poter non solo dare sfogo alle proprie passioni, ma avere nello zaino o nella valigia il giusto dispositivo per divertirsi o per assolvere a una determinata esigenza.

In questa guida abbiamo raccolto, dopo un anno di prove, test e approfondimenti su decine e decine di dispositivi di ogni tipo, una serie di gadget che ci hanno convinto e che reputiamo essere tra i migliori per l’estate 2019. Tra altoparlanti Bluetooth impermeabili, proiettori portatili con Android TV, teli mare nerd ma anche pistole ad acqua, troverete sicuramente qualcosa che fa per voi e con cui sollazzarvi al sole sia che decidiate di optare per il mare che per la montagna.

Gadget estate 2019 per mare e montagna

Action Cam Yi Discovery 4K

Estate, vacanze, avventura. Gli smartphone in vetro sono molto delicati, allora perché non affidarsi a un’action cam per riprendere le proprie esplorazioni in tutta sicurezza e con la possibilità di immergerla? La Yi Discovery è tra le migliori per rapporto qualità, prezzo, prestazioni e in questo particolare bundle viene fornita con custodia impermeabile, una serie di adattatori, due batterie e telecomando che consente l’avvio della registrazione anche in remoto. Dotata di un ampio display, permette di registrare video fino al FullHD a 60fps oppure di spingersi fino al 4K a 20 fps. L’ampio obiettivo grandangolare con angolo di campo di 150 gradi, permette di non perdere alcun dettaglio, per riprese mozzafiato in qualsiasi condizione.

Anker Powercore 10.000 Redux

Che vacanze sarebbero senza una PowerBank. Nonostante le sempre maggiori capacità delle batterie integrate negli smartphone, basti pensare ai 5000 mAh di Asus Zenfone 6, risulta comunque comodo avere con sé una batteria portatile che può comunque tornare utile nel momento del bisogno. Questa PowerCore 10000 Redux di Anker si contraddistingue per la presenza di una presa USB-C che serve non solo a ricaricare la powerbank ma è anche dotata di tecnologia Power IQ, che permette di riconoscere il dispositivo connesso per fornire il giusto output. Si può usare non solo con lo smartphone, ma anche per caricare auricolari Bluetooth, cuffie. Presente anche una porta USB di tipo A, per collegare dispositivi tradizionali. Piccola e compatta, è un accessorio di cui non si può fare a meno.

FileHUB RavPower

Fate tante foto, tanti video, vi piace condividerle con i vostri amici ma arriva quel fatidico momento in cui la memoria dello smartphone è pieno e non avete un PC sul quale fare il backup. Il FileHUB di RavPower è la soluzione giusta. Si tratta di un dispositivo piccolo e compatto che svolge numerose funzioni. In primis ci si può collegare tramite l’applicazione dedicata in modo da poter trasferire qualsiasi tipo di file a un hard disk o a qualsiasi altro supporto di archiviazione, come schede SD e pendrive, senza dover usare un PC. Funziona da PowerBank grazie alla batteria da 6000 mAh ma anche come router se collegato tramite la porta Ethernet a una rete esistente. Utilissimo dunque in viaggio ma soprattutto intuitivo e semplice da usare.

Xiaomi MiBand 4

È l’ultimo fitness tracker di Xiaomi ma è subito riuscito a catturare le attenzioni degli utenti e della stampa specializzata grazie alla caratteristica principe che da sempre contraddistingue i dispositivi dell’azienda: un eccellente rapporto qualità prezzo. Nuovo display più grande e a colori, monitoraggio dei passi e dell’attività fisica più precisi grazie a un accelerometro di nuova concezione e nuovo sensore di battito cardiaco. Un fitness piccolo e leggero con un’ottima autonomia in grado di monitorare anche il nuoto grazie all’impermeabilità fino a 50 metri.

Kindle Paperwhite

Il kindle PaperWhite è probabilmente tra gli e-reader più venduti di sempre. Ciò è possibile grazie a una serie di motivi che lo rendono un prodotto valido, ma soprattutto con un catalogo praticamente infinito di libri tra cui scegliere. Disponibile in diverse varianti, con 8 o 32GB di memoria interna, solo Wi-Fi oppure con anche connettività LTE, si tratta di un prodotto versatile pensato per la lettura. Il display e-paper non affatica gli occhi ed è anche dotato di retroilluminazione per essere usato al buio o nelle ore serali. Dispositivo che è inoltre resistente all’acqua, caratteristica che lo rende il perfetto compagno di chi ama leggere un buon libro a bordo mare o piscina. Se non lo possedete ancora vi consigliamo vivamente di sfruttare questa estate 2019 per acquistarlo.

Sony SRS-XB12

Gli altoparlanti Bluetooth sono tantissimi, su diverse fasce di prezzo e si adattano ormai a qualsiasi scopo ed esigenza, che si tratti di diventare una soundbar, di riprodurre musica all’aperto, o in macchina, o di organizzare un party. Il Sony SRS-XB12 si presenta come un piccolo altoparlante portatile a forma di barilotto, in grado di riprodurre un buon audio, con una buona presenza di bassi e certificazione IP67. Sarà dunque possibile usarlo anche a bordo piscina o al mare, senza la preoccupazione che qualche schizzo o sabbia possa rovinarlo. La batteria integrata consente un’autonomia di ben 16 ore.

UE MegaBoom 3

I nuovi altoparlanti Boom 3 e MegaBoom 3 sono arrivati quest’anno e sin dall’inizio ci hanno colpito per le prestazioni sonore unite a un design minimale ma al contempo elegante e disponibili in tanti diversi colori. In particolare, il MegaBoom 3 si caratterizza per un’autonomia di ben 20 ore e dimensioni di 225 x 87 millimetri. Il design cilindrico consente una diffusione audio a 360 gradi e il volume potente insieme all’ottima riproduzione e bilanciamento delle frequenze permettono di avere un’esperienza di ascolto di assoluto livello, sia che la usiate a casa sia mentre siete in compagnia dei vostri amici, in riva al mare, in montagna o in piscina. Un altoparlante che, tramite l’applicazione, può inoltre essere collegato in stereo con un massimo di 150 altri speaker UE compatibili e che integra comandi intuitivi e semplici da usare. Infine, è resistente all’acqua, alla polvere e alle cadute.

Nebula Capsule di Anker

Un proiettore, un Box TV con Android, un altoparlante Bluetooth e una Powerbank. Il Nebula Capsule di Anker è tutto questo e la vera sorpresa è che è poco più grande di una lattina di una qualsiasi bibita. Si tratta in primis di un proiettore portatile che ha una risoluzione nativa di 848 x 480 pixel, formato 16:9 e luminosità di 500 lumens. La durata della lampada è certificata per 30.000 ore e può proiettare un’immagine da 100 pollici a 3,08 metri di distanza. Per poter gestire i vari input è disponibile Android 7.1, tramite il quale si possono usare, tramite una connessione internet, diverse applicazioni come YouTube o Netflix, oppure collegare un supporto esterno con i film o le serie TV da vedere. La batteria integrata permette di avere un’autonomia di ben quattro ore in modalità proiettore, ma arriva fino a 30 ore se lo si usa solo come altoparlante Bluetooth. Un prodotto sicuramente poco convenzionale, ma che risulta estremamente flessibile e permette di poter guardare film, o ascoltare musica ovunque ci si trovi.

Jabra Elite 85h

Jabra è entrata nel mercato delle cuffie wireless con riduzione attiva del rumore con le Elite 85H. Un prodotto che abbiamo testato a lungo e che ci ha soddisfatto grazie alle tante peculiarità che lo rende unico nel suo genere. Non solo l’ottima riduzione attiva del rumore regolabile su tre livelli, l’audio ben bilanciato e gradevole, ma soprattutto un’autonomia di ben 36 ore di riproduzione continuativa e soprattutto la resistenza all’acqua. I componenti interni sono infatti protetti da un nano-rivestimento che li rende di fatto impermeabili: ciò consente di indossare le cuffie anche mentre piove, oppure a bordo piscina, senza paura che qualche goccia d’acqua possa rovinarle. Completano la dotazione un ottimo comfort e la compatibilità con tutti gli assistenti vocali.

Xiaomi Redmi AirDots

Gli auricolari true wireless rappresentano una vera e propria novità nel panorama tecnologico. Novità inaugurata da Apple con le AirPods, e perseguita da tanti altri produttori che nel corso dei mesi hanno lanciato le loro alternative, contraddistinte si da buone prestazioni ma anche da prezzi piuttosto alti. Ci pensa come al solito Xiaomi a rendere questa tipologia di prodotto accessibile a tutti, con le Redmi AirDots. Auricolari True Wireless che hanno un prezzo di circa 30 euro e dotato di Bluetooth 5.0, autonomia di 12 ore grazie alla batteria inclusa nella custodia e alla resistenza contro sudore e acqua con protezione IPX4. Ottime per chi vuole continuare ad ascoltare la propria musica preferita durante le vacanze minimizzando gli ingombri ma soprattutto senza rinunciare alla qualità.

Fitbit Versa Lite

Fitbit ha rinnovato l’intera gamma di dispositivi wearable. L’ultimo arrivato è proprio il Fitbit Versa Lite, uno smartwatch piccolo, discreto e colorato che riprende le sembianze del Versa edizione normale e ripropone molte delle funzionalità a un prezzo più contenuto. Autonomia di 6 giorni, buon tracciamento dell’attività e del battito cardiaco, capacità di registrare il nuoto, lo rendono un valido alleato per chi vuole tracciare la propria attività o semplicemente mantenersi in forma, con stile.

Gadget simpatici per l’estate 2019

Apribottiglie Rick&Morty

Rick e Morty, i due personaggi dell’omonima serie, sono diventati un’icona del web grazie alle loro pericolose e nel contempo affascinanti peripezie. L’apribottiglie a tema Rick&Morty è un gadget pensato per gli appassionati del cartone animato, piccolo, divertente e facile da portare sempre con sé per poterlo usare quando serve.

Telo Mare Don’t Panic

Cosa c’è di peggio che pensare all’improvviso al lavoro mentre si è distesi a bordo piscina, al mare a godersi un meritato periodo di relax e riposo? Magari per distogliervi dal triste pensiero, potrebbe tornare utile questo asciugamano Don’t Panic, realizzato in microfibra, che oltre a cercare di focalizzare i vostri pensieri sul relax, permette un’asciugatura rapida e risulta morbido e delicato a contatto con la pelle.

Nerf Super Soaker – Hydra

Le pistole ad acqua sono da sempre legate al periodo estivo. Un giocattolo per tutte le età, estremamente divertente che consente di divertirsi e rinfrescarsi tra amici, con battaglie di un certo rilievo. La versione Nerf Super Soaker – Hydra, è dotata di un serbatoio da 1.9 litri e si carica con un meccanismo a pressione posto nella parte anteriore. I colori sgargianti completano la dotazione per uno dei giochi simbolo dell’estate 2019.

