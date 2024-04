Questi auricolari Creative crollano al MINIMO STORICO!

Gli auricolari Creative Aurvana Ace 2 sono disponibili al prezzo minimo storico di 152,99€ grazie a uno sconto Amazon del 15% sul prezzo originale di 179,99€. Questi auricolari true wireless leggeri sono progettati con tecnologia xMEMS e driver dinamici da 10 mm per un'esperienza audio di livello eccellente. Con la novità del Bluetooth LE Audio garantiscono un'eccezionale qualità audio senza fili, mentre l'ANC adattivo vi permette di eliminare il rumore indesiderato o di passare alla Modalità Ambiente secondo le vostre esigenze. La loro autonomia elevata li rende perfetti per le lunghe giornate fuori casa e per i viaggi.

Creative Aurvana Ace 2, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Creative Aurvana Ace 2 rappresentano la scelta ideale per gli amanti della musica alla ricerca di un'esperienza sonora di alta qualità senza compromessi. Grazie alla tecnologia xMEMS e ai driver dinamici da 10 mm personalizzati, uniti alla tecnologia aptX Lossless, questi auricolari offrono un suono a livello di CD che riproduce fedelmente la registrazione originale, immergendovi completamente nelle vostre tracce preferite. Con la modalità Unicast supportata dal Bluetooth LE Audio di nuova generazione, godrete inoltre di un audio fluido e di una qualità HD senza fili, con un minore consumo energetico.

Per chi cerca non solo qualità audio ma anche comfort e praticità nell'uso quotidiano, gli Aurvana Ace 2 sono una scelta eccellente. La loro custodia di ricarica traslucida con nucleo in rame non è solo esteticamente piacevole, ma offre anche una durata della batteria fino a 24 ore, assicurandovi musica per l'intera giornata. Inoltre, grazie all'ANC adattivo, potrete eliminare i rumori indesiderati o attivare la Modalità Ambiente per lasciarvi circondare dall'atmosfera esterna al momento giusto. Grazie ai sei microfoni integrati e alla tecnologia di cancellazione del rumore Qualcomm cVc, gli Aurvana Ace 2 sono inoltre perfetti per chi necessita di un audio cristallino durante le chiamate vocali, rendendoli un accessorio indispensabile sia per il lavoro che per il tempo libero.

Gli auricolari Creative Aurvana Ace 2 rappresentano un investimento eccellente per coloro che cercano qualità audio superiore, un sistema di cancellazione del rumore avanzato e comodità di utilizzo grazie alla loro lunga durata della batteria e al supporto per gli assistenti vocali. L'aggiunta della tecnologia Bluetooth LE Audio e della modalità Unicast rende questi auricolari all'avanguardia per l'ascolto di musica e per le comunicazioni in movimento. Oggi grazie a un'offerta a tempo Amazon potete acquistarli al minimo storico di 152,99€!

