Galaxy 10 Lite nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Abbiamo già dato uno sguardo a quelle che sono le proposte del giorno di Amazon in termini di prodotti in sconto dove, come avrete visto, c’è una grande abbondanza di elettroutensili utili tanto per il fai da te quanto per lavori professionali di altissima caratura. Diversa è invece la situazione sul portale di Mediaworld, dove le offerte “Solo per oggi” restano saldamente ancorate al reparto tech, con ottime offerte dedicate a smartphone e smart TV dove, tra le varie, spicca decisamente la proposta in sconto per Samsung Galaxy Note 10 Lite, uno degli ultimi nati della casa coreana, e recentemente protagonista di una nostra, entusiastica, recensione.

Economicamente molto accessibile, Galaxy Note 10 Lite non è la semplice riproposizione in chiave economica del già apprezzatissimo Note 10, quanto piuttosto una versione più leggera ma non per questo meno performante. Dotato anch’esso della peculiare S-Pen, grazie al suo pennino è in grado di offrire praticamente tutte le funzionalità note dei suoi fratelli maggiori ed è in grado, pur essendo proposto ad un prezzo più basso, di offrire un’esperienza utente eccezionale e senza troppi compromessi. Dotato di un ampio e ottimo display AMOLED e di un comparto fotografico versatile e soddisfacente, Note 10 Lite si prospetta come l’ennesimo centro da parte della casa coreana, specie per chi non ha troppe pretese dal punto di vista delle performance visto che, per ovvi motivi, non può contare in tutto e per tutto su di un hardware sovrapponibili ai restanti esponenti della gamma Note 10.

Ovviamente Samsung Galaxy Note 10 Lite è solo uno dei tanti prodotti in offerta oggi e, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una piccola lista di prodotti consigliati, con quelle che sono – a nostro giudizio – alcune delle migliori offerte proposte dallo store di Mediaworld. Nonostante ciò, vi invitiamo comunque a spulciare per bene la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte ancora disponibili ricordandovi, inoltre, che avrete tempo fino alla mezzanotte di oggi per effettuare i vostri acquisti a prezzo vantaggioso, al termine del quale molti prodotti torneranno al loro prezzo originale. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

