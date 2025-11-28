Se prima era già un buon momento per arricchire la vostra collezione LEGO, adesso lo è ancora di più! Le offerte sui set LEGO si fanno ancora più interessanti grazie all’aumento degli sconti dal 30% al 40%, permettendovi di risparmiare in maniera significativa su una selezione di prodotti amatissimi da grandi e piccini.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Dove approfittare delle offerte LEGO

I principali rivenditori online hanno aderito a questa iniziativa. IBS, Feltrinelli e Libraccio, tra i più noti nel panorama italiano, hanno deciso di incrementare lo sconto su alcuni set LEGO, rendendo questa promozione un’opportunità imperdibile per gli appassionati. Che siate collezionisti accaniti o genitori alla ricerca di regali speciali, ora potrete approfittarne con un vantaggio maggiore.

Tra i set in promozione potreste trovare le ultime novità LEGO, così come i classici intramontabili. Questo aumento dello sconto consente di acquistare modelli più grandi o più elaborati senza pesare troppo sul portafoglio, offrendo la possibilità di espandere la vostra collezione con facilità. È il momento ideale per concedersi quel set che avete adocchiato da tempo.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: consultate i siti di IBS, Feltrinelli e Libraccio per scoprire quali set rientrano nell’offerta e approfittate subito degli sconti al 40%. La promozione rappresenta una combinazione perfetta di convenienza e divertimento, ideale per chi ama costruire, collezionare e sorprendere con regali originali.