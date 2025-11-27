La sfida tra Juventus e Cagliari, in programma il 29 novembre alle ore 18:00, si preannuncia avvincente e sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Che siate all’estero o preferiate seguire la partita comodamente dal vostro dispositivo, la piattaforma vi permetterà di non perdere nemmeno un minuto di azione dall’Allianz Stadium. Streaming legale e di alta qualità, quindi, per godervi la Serie A ovunque vi troviate.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus e Cagliari in TV e streaming

La partita Juventus e Cagliari è prevista per le 18:00 del 29 novembre e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Juventus arriva a questo match con statistiche impressionanti contro il Cagliari: negli ultimi 27 incontri di Serie A, i bianconeri hanno perso una sola volta, il 29 luglio 2020, mentre nelle altre 26 sfide hanno collezionato 21 vittorie e 5 pareggi. Nonostante questo predominio storico, nelle ultime tre partite tra le due squadre, due sono terminate in parità, dimostrando che i rossoblù non sono più un avversario così scontato. L’ultimo 1-1 risalente al 6 ottobre 2024 potrebbe aprire la strada a un curioso record: un eventuale nuovo pareggio segnerebbe la prima volta dal periodo tra gennaio 2012 e maggio 2013 che la Juventus pareggia due match consecutivi in casa contro il Cagliari.

Per il Cagliari, la trasferta all’Allianz Stadium rappresenta una sfida difficile ma stimolante. I sardi hanno mostrato segnali di crescita e la capacità di strappare punti anche contro avversari storicamente superiori, come dimostrano i recenti pareggi contro la Juventus. La squadra di [allenatore attuale, se vuoi aggiungerlo] punta a consolidare una stagione che alterna alti e bassi, cercando di sfruttare ogni occasione in trasferta per avvicinarsi alla salvezza e sorprendere gli avversari più quotati.

Nonostante l’imbattibilità storica contro il Cagliari, la Juventus vive un periodo di numerosi pareggi: dalla scorsa stagione, infatti, è la squadra che ha raccolto più pareggi nei cinque principali campionati europei, con 21 punti su 50 partite giocate, circa il 42%. Questo dato indica un trend di maggiore equilibrio e difficoltà nel chiudere le partite, che potrebbe rendere il match di venerdì ancora più incerto e spettacolare.

Probabili formazioni Juventus e Cagliari

JUVENTUS (3-5–2) : Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz, David. All. Spalletti

: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz, David. All. Spalletti CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Deiola, Prati, Folorunsho; Felici, Esposito; Borrelli. All. Pisacane

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.