Il momento più atteso dell’anno per gli amanti dello sport e dello stile è finalmente arrivato: il Black Friday Adidas! Questa è l’occasione perfetta per rinnovare il vostro guardaroba sportivo e portare a casa le sneaker e i capi performance che avete sempre desiderato. Con sconti fino al 50%, non c’è mai stato un momento migliore per concedersi prodotti di qualità e alla moda.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerte su Adidas

Sneaker da sogno a prezzi imperdibili

Durante il Black Friday Adidas, potrete scegliere tra una vasta gamma di sneaker iconiche, pensate per ogni stile e necessità. Che siate appassionati di running, fitness o streetwear, avrete la possibilità di risparmiare fino al 50% sui modelli più amati. Le vostre scarpe preferite non sono mai state così accessibili, permettendovi di unire comfort e design.

Non solo sneaker: il Black Friday Adidas include anche incredibili offerte sui capi sport performance. Dalle t-shirt tecniche ai pantaloni da training, ogni articolo è pensato per accompagnarvi al meglio durante ogni attività fisica. Grazie agli sconti fino al 50%, potrete completare il vostro outfit sportivo con prodotti di alta qualità senza spendere una fortuna.

Il Black Friday Adidas è il momento ideale per fare il pieno di stile e performance. Non aspettate troppo: le offerte sono disponibili solo per un periodo limitato e i vostri prodotti preferiti potrebbero andare a ruba. Approfittate degli sconti fino al 50% e portate a casa le sneaker e i capi sportivi che avete sempre desiderato. Questo è il momento perfetto per combinare convenienza e passione per lo sport con il marchio che amate.

Vedi offerte su Adidas