Google annuncia nuovi licenziamenti, non dice quanti né quando

Nella giornata di mercoledì, un portavoce di Google ha confermato che l'azienda di proprietà di Alphabet (GOOGL.O), procederà a dei licenziamenti che colpiranno un numero indeterminato di dipendenti. Questa mossa rientra nelle politiche dell'azienda volte a contenere i costi in un periodo di marcata incertezza economica.

Il portavoce ha precisato che i licenziamenti non riguardano l'intera azienda e che i dipendenti interessati avranno la possibilità di candidarsi per altri ruoli interni. Tuttavia, non ha fornito dettagli specifici sul numero dei dipendenti coinvolti né sui team interessati. Una piccola percentuale dei licenziati verrà spostata nei nuovi hub nei quali l'azienda sta investendo, tra cui India, Chicago, Atlanta e Dublino.

Nell'ultimo periodo, Google ha effettuato numerosi tagli di personale, seguendo una tendenza osservata nell'intero settore tecnologico e mediatico di quest'anno, aumentando le preoccupazioni che i licenziamenti possano continuare.

"Durante la seconda metà del 2023 e all'inizio del 2024, numerosi nostri team hanno apportato modifiche per aumentare l'efficienza e allineare le risorse alle priorità produttive principali," ha aggiunto il portavoce di Google.

Un rerport di Business Insider pubblicato di recente ha rivelato che i dipartimenti dei settori real estate e finanza di Google saranno tra i più colpiti, includendo specificamente i team del tesoro di Google, i servizi aziendali e le operazioni di cassa dei ricavi.

La direttrice finanziaria di Google, Ruth Porat, ha informato i dipendenti tramite email che la ristrutturazione prevede anche una espansione delle attività in località come Bangalore, Città del Messico e Dublino. Questo è parte di un più ampio investimento di Google nel suo settore dell'intelligenza artificiale, come dimostrato dai licenziamenti di centinaia di lavoratori nei team di ingegneria, hardware e assistenti a gennaio.

Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha preannunciato all'inizio dell'anno che sono attesi ulteriori tagli di personale, preparando i dipendenti ad aspettarsi ulteriori cambiamenti nel corso dell'anno.