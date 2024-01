Google si sta preparando al DMA

L'articolo di Oliver Bethell, Direttore Legale di Google, pubblicato sul Blog di Google negli scorsi giorni, fornisce un aggiornamento su come Google si sta preparando al Digital Markets Act (DMA) sancito dall'Unione Europea, in vigore dal prossimo marzo.

Il DMA è un nuovo regolamento che si applica alle aziende designate come "Gatekeepers", e Google sta apportando modifiche ai suoi prodotti in preparazione a questa nuova normativa.

Bethell spiega che Google ha iniziato a testare e implementare una serie di modifiche per adeguarsi al DMA. Alcuni dei cambiamenti riguardano la condivisione dei dati tra i prodotti e servizi Google, con l'introduzione di consensi aggiuntivi per i servizi collegati.

Gli utenti europei vedranno richieste di consenso aggiuntive per determinati scopi, come la personalizzazione di contenuti e annunci.

Altre modifiche coinvolgono i risultati di ricerca, con l'espansione dei test per modifiche alla pagina dei risultati di ricerca. Google introdurrà unità dedicate con link a siti di comparazione e scorciatoie per aiutare le persone a perfezionare le ricerche. Saranno testati anche spazi dedicati per i siti di comparazione e i fornitori diretti, con risultati più dettagliati.

L'articolo menziona anche schermate di scelta aggiuntive che le aziende designate dovranno mostrare, visibili su telefoni Android e sull'app Chrome su desktop e dispositivi iOS.

Inoltre, Google sta lavorando a un'API di portabilità dei dati per gli sviluppatori per rispettare i requisiti del DMA riguardo allo spostamento dei dati verso terze parti.

Bethell conclude affermando che Google sostiene molte delle ambizioni del DMA, ma alcune regole comportano difficili compromessi e potrebbero ridurre le scelte disponibili per le persone e le imprese in Europa.

L'articolo fornisce un quadro sulle modifiche in corso e promette ulteriori dettagli sulle modifiche finali prima della scadenza di marzo.