Sapete bene quanto possa essere stressante affrontare continui aumenti delle bollette energetiche, spesso senza alcun preavviso. Proprio per questo ENGIE propone una soluzione chiara e vantaggiosa: bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi. Scegliendo questa offerta, avrete la tranquillità di conoscere in anticipo quanto pagherete, senza temere rincari improvvisi e con la possibilità di organizzare al meglio il budget familiare.

Vedi offerta su ENGIE

ENGIE, perché approfittare di questa offerta?

In un periodo caratterizzato da incertezza e oscillazioni del mercato energetico, poter contare su un prezzo fisso rappresenta un vero punto di forza. ENGIE punta sulla stabilità e sulla trasparenza, offrendo ai propri clienti una sicurezza concreta e duratura.

Attenzione però: l’offerta è disponibile solo fino al 29 gennaio. Attivandola subito, potrete garantirvi due anni di protezione dagli aumenti dei costi energetici. Rimandare potrebbe significare rinunciare a un’opportunità pensata per farvi risparmiare nel tempo e vivere con maggiore serenità.

ENGIE vi lascia inoltre la libertà di scegliere la formula più adatta alle vostre abitudini di consumo. Potete selezionare una tariffa monoraria, con lo stesso prezzo valido durante tutta la giornata, oppure una tariffa multioraria, ideale se concentrate i consumi in fasce orarie specifiche. Una flessibilità che vi consente di ottimizzare le spese e sfruttare al meglio ogni kilowatt consumato.

L’attivazione è semplice e veloce: sul sito dedicato troverete tutte le informazioni sui prezzi e potrete completare la procedura online in pochi passaggi, senza burocrazia inutile. In breve tempo avrete luce e gas a prezzo fisso per due anni, con la comodità di gestire tutto digitalmente, da computer o smartphone, ovunque vi troviate.

