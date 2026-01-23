Avatar di Ospite Sys Guru #508 0
0
ci credo quando lo vedo, musk sposta sempre tutto avanti
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 104
0
Potrete? E' un pò prematuro fare simili affermazioni, dato che non si sa ancora quanto potrebbe costare e senza considerare il costo di eventuali o necessari aggiornamenti o riparazioni.
Mi pare comunque roba da benestanti.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite AR Boss #477 0
0
e usarlo come ferma carte
Questo commento è stato nascosto automaticamente.