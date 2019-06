IKEA Symfonisk, in arrivo app e telecomando per controllare lampada e speaker

IKEA ha sviluppato due nuovi modi per controllare la sua lampada-smart speaker Symfonisk: il telecomando audio l’integrazione con l’app Trådfri.

‎Ad agosto saranno disponibili sul mercato i primi prodotti dalla collaborazione tra IKEA e Sonos appartenenti alla gamma Symfonisk, ossia l’altoparlante smart da scaffale e l’altoparlante lampada tavolo. Nel frattempo il colosso svedese ha anche sviluppato due nuovi modi per controllare i dispositivi e interagire con essi, un telecomando e l’app Trådfri. ‎

“Creare atmosfera e offrire soluzioni pratiche sono i temi centrali del concetto IKEA Home Smart, che ha ispirato anche lo sviluppo della serie Symfonisk. IKEA è sempre alla ricerca di nuove idee per migliorare la vita in casa. Integrando la tecnologia nei prodotti e nelle soluzioni d’arredo possiamo raggiungere più facilmente questo obiettivo”, ha spiegato Björn Block, Business Leader di IKEA Home Smart presso IKEA of Sweden.

‎”Tramite l’app TRÅDFRI sarà possibile controllare da tablet o smartphone tutti i prodotti IKEA connessi, tra cui quelli dedicati all’illuminazione della serie Trådfri, le tende smart Fyrtur e Kadrilj e i diffusori Symfonisk, oltre a qualsiasi smart speaker Sonos”, ha aggiunto ancora Block.‎

‎”Controllare tutti i prodotti connessi tramite un’unica app come Trådfri è indubbiamente molto comodo, ma ci possono essere delle volte in cui si desidera lasciare lo smartphone da parte. Il telecomando Symfonisk consente di fare esattamente questo”, ha continuato poi il Business Leader IKEA.

‎Con il telecomando gli utenti potranno attivare i comandi play e pausa, saltare un brano, andare alla traccia precedente e regolare il volume. Di aspetto simile alla manopola volume di un tradizionale impianto Hi-Fi, il telecomando audio Symfonisk può essere posizionato ovunque – sul frigorifero, sulla parete o sul tavolo da pranzo – assicurando così una perfetta fusione con qualsiasi arredamento e ambiente. Sia il telecomando Symfonisk che l’app Trådfri saranno disponibili il prossimo autunno.