Il 45% dei cittadini britannici vieterebbe le criptovalute per motivi ambientali

Poco prima della 26a Conferenza delle Nazioni Unite (ONU) sui cambiamenti climatici (COP-26), il governo del Regno Unito ha intervistato 3.071 adulti britannici per chiedere loro la loro opinione sulle criptovalute e sugli effetti dell’industria delle criptovalute sui cambiamenti climatici. Secondo il sondaggio, il 45% dei britannici sosterrebbe il divieto di criptovalute per motivi ambientali e il 18% si opporrebbe a un divieto. Anche se il 45% della folla intervistata vieterebbe le risorse crittografiche, pochissimi intervistati pensano che un divieto sarebbe efficace.

I ricercatori del sondaggio notano che “l’impatto ambientale della criptovaluta è ben documentato” nonostante il fatto che ci siano grandi discrepanze con i dati che mostrano l’impatto. “Un nuovo sondaggio Yougov che esamina il supporto per diverse misure rileva che i britannici tendono a sostenere il divieto di criptovaluta per motivi ambientali”, spiegano i ricercatori. “Dal 45% al 18%, i britannici affermano che sosterrebbero la messa al bando di criptovalute come bitcoin per aiutare ad affrontare il cambiamento climatico, incluso il 29% che lo sosterrebbe con forza”.

L’età ha giocato un fattore chiave nel sondaggio Yougov poiché gli adulti più giovani erano più inclini a sostenere il divieto di risorse crittografiche per problemi ambientali. Mentre uomini e donne avevano entrambi all’incirca la stessa quantità di persone disposte a vietare le criptovalute, gli uomini hanno il doppio delle probabilità di essere contrari (25% contro 12%). “È più probabile che le donne abbiano risposto ‘non so’ sull’argomento (45% vs 28%),” hanno spiegato i ricercatori di Yougov. Gli anziani avevano molte meno probabilità di scegliere di vietare le criptovalute a causa del cambiamento climatico.

La parte più interessante del sondaggio è che mentre il 45% degli intervistati britannici ha affermato che sosterrebbe un divieto, meno persone sono d’accordo che un divieto sarebbe effettivo. Nonostante la mentalità della mafia di vietare le criptovalute, i partecipanti al sondaggio di Yougov mostrano che “i britannici sono dubbiosi” i mandati di divieto funzionerebbero effettivamente. “Solo un quarto (26%) pensa che vietare la criptovaluta sarebbe efficace nell’affrontare il cambiamento climatico”, conclude il sondaggio Yougov. “Mentre i britannici supportano il divieto della criptovaluta dal 45% al 8% per aiutare a combattere il cambiamento climatico, pensano che sarà inefficace nel farlo dal 32% al 26%”, aggiungono i ricercatori del sondaggio.