Il bug che trasforma una centenaria in una bambina

Un curioso (e simpatico, diciamocelo) incidente si è verificato recentemente con una donna di 101 anni, costantemente scambiata per un neonato a causa di un errore nel sistema di prenotazione di American Airlines. La signora, di nome Patricia, ha rivelato che questo non è un evento isolato e che la situazione le ha causato qualche inconveniente in passato.

Secondo quanto riportato dalla BBC, Patricia è stata testimone dell'ultimo equivoco durante un volo tra Chicago e Marquette, Michigan. La donna viaggiava con sua figlia, Kris, quando il personale dell'aeroporto ha manifestato sorpresa nel vedere Patricia, scambiandola per un neonato a causa di un errore nel sistema informatico che ha riportato la sua data di nascita al 2022 anziché al 1922.

Patricia, ex infermiera, ha raccontato di come questa non sia stata la prima volta che è stata vittima di tale errore. In passato, ci sono stati casi in cui il personale dell'aeroporto non ha preparato il trasporto per lei all'interno del terminal, aspettandosi invece un bambino che potesse essere trasportato in braccio.

La donna ha spiegato che sua figlia ha prenotato il biglietto online e che il computer dell'aeroporto ha interpretato erroneamente la sua data di nascita. Nonostante la situazione sia stata fonte di imbarazzo, sia Patricia che l'equipaggio sono stati in grado di prendere il tutto con leggerezza.

Tuttavia, Patricia ha espresso il desiderio che il problema venga risolto, poiché ha causato disagi sia a lei che a sua figlia. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di riconoscere la sua vera età per evitare ulteriori inconvenienti durante i viaggi.

Patricia ha ribadito la sua determinazione nel non lasciarsi scoraggiare da questi problemi informatici e ha già programmato il suo prossimo viaggio in autunno, nonostante il fatto che per allora avrà già compiuto 102 anni.