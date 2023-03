Con la scusa delle tanto attese pulizie di primavera, state pensando anche di cambiare qualche vecchio elettrodomestico e acquistare nuovi prodotti più performanti? Nel caso foste proprio alla ricerca di un frigorifero di prima qualità, e che consumi poco, vi consigliamo di dare uno sguardo alle offerte Yeppon disponibili su numerosi modelli a marchio Samsung, Electrolux, Candy e molto altro ancora.

Per questo motivo vi consigliamo di sfruttare gli sconti fino a 50% fintanto che siete in tempo, in modo tale che riusciate a trovare l’articolo che fa più al caso vostro, prima che le unità a disposizione terminino. Non meno importante, vi ricordiamo che potrete usufruire dell’offerta entro e non oltre il 27 marzo!

Tra gli articoli con il miglior rapporto qualità/prezzo va menzionato indubbiamente il modello side by side LG GSXV91MBAF, disponibile a 1.499,99€ invece di 2.999,99€. Con due semplici tocchi, il pannello di cui è provvisto si illumina svelando il contenuto del vostro frigorifero. In questo modo, grazie alla tecnologia door-in-door, potrete accedere facilmente ai vostri alimenti senza nemmeno aprire gli sprotelli! Un’accortezza pensata proprio per ridurre le dispersioni di aria fredda e mantenere gli alimenti freschi più a lungo.

Da non sottovalutare la tecnologia Linear Cooling che si occupa di contribuire a conservare il sapore dei prodotti più a lungo, fino a 7 giorni, riducendo drasticamente le variazioni di temperatura. In più, attraverso l’utilizzo dei selettori, questo frigorifero LG consente di mantenere l’umidità ottimale anche per frutta e verdura, in base alla modalità impostata. Ultimo ma non per importanza il fantastico LED UV integrato nel drink dispenser che, invece, vi assicura acqua fresca e pulita ogni ora riuscendo a ridurre fino al 99,9% la presenza di batteri!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo.

