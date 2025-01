Il POS che ti fa risparmiare subito: zero commissioni e 100€ di cashback

Dal 13 al 26 gennaio, arriva un’opportunità imperdibile per i professionisti e le piccole imprese che desiderano ottimizzare le loro transazioni. Nexi propone lo SmartPOS Mini a un prezzo speciale di 149€, con un’offerta che comprende zero commissioni e un cashback di 100€. Una proposta vantaggiosa che consente di risparmiare sin da subito, senza sorprese o costi nascosti. Ma come funziona questa offerta, e cosa la rende ancora più interessante? Scopriamolo insieme.

Nexi SmartPOS Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

L’aspetto più innovativo dell’offerta è sicuramente la riduzione delle commissioni, che scendono all’1,49% per tutte le transazioni, ma soprattutto per quelle inferiori a 10€, dove le commissioni sono completamente azzerate. Una soluzione ideale per le piccole transazioni quotidiane, che risulta particolarmente vantaggiosa per esercenti e liberi professionisti. Inoltre, l’assenza di canone mensile rende l’acquisto del Nexi SmartPOS Mini ancora più appetibile. In questo modo, gli utenti possono concentrarsi sulle loro attività senza preoccuparsi di costi fissi aggiuntivi, rendendolo uno dei migliori POS portatili.

Un altro punto di forza è il cashback di 100€, che rappresenta una vera e propria opportunità di guadagno per chi decide di acquistare il Nexi SmartPOS Mini. Per ottenere il rimborso, è necessario richiedere il POS, completare il convenzionamento e sottoscrivere il contratto entro il 28 febbraio 2025. Ma non è tutto: il cashback verrà riconosciuto a chi raggiungerà almeno 50.000€ di transato nell’arco di 12 mesi. Un obiettivo realistico per molte attività commerciali, che possono facilmente trarre vantaggio da un sistema di pagamento elettronico efficiente e conveniente.

Infine, questa promozione rappresenta un’opportunità per digitalizzare le proprie transazioni in modo semplice e sicuro. Nexi, infatti, è una delle aziende più affidabili nel settore dei pagamenti digitali e, con il Nexi SmartPOS Mini, offre uno strumento facile da utilizzare e perfetto per tutte le esigenze di business. Con il cashback di 100€ e le commissioni competitive, non c’è mai stato un momento migliore per passare al digitale e rendere le transazioni più veloci ed economiche.

