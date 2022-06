Il marchio di eccellenza americano per gli elettrodomestici sbarca finalmente in Italia, e se state cercando un nuovo fornetto da cucina, una friggitrice ad aria, una frullatore o un’aspirapolvere, fareste bene a dare un’occhiata a questo “nuovo” brand, poiché è stato in grado di conquistarsi la fiducia di moltissime famiglie in un mercato molto combattuto.

Se non ne avete mai sentito parlare, scopriamo velocemente chi è SharkNinja. In realtà si tratta di due brand, il marchio Shark è specializzato in elettrodomestici ad alte prestazioni per la pulizia della casa e la cura della persona, come aspirapolveri, aspira briciole e asciugacapelli, mentre Ninja è specializzato in prodotti per la cucina, come frullatori, friggitrici ad aria, multicooker e altri.

È importante specificare che non è il solito brand che rimarchia dei prodotti già visti, e nemmeno cerca di scopiazzare prodotti di marchi di successo. Certo, un robot aspirapolvere non è differente da molti altri, ma ad esempio il modello di Shark AI 360 è dotato di una speciale spazzola che evita l’attorcigliamento dei capelli / peli, e ha una base di svuotamento senza sacco, più piccola di molte altre in commercio e che non richiede quindi l’acquisto di sacchetti specifici, spesso costosi e non standard.

Per fare altri esempi di prodotti interessanti a marchio Shark, c’è la scopa elettrica a batteria ripieghevole (modello IZ320EUT), che letteralmente si piega in due, occupano poco spazio, ma lo snodo può essere usato anche per passare sotto i mobili senza usare un accessorio aggiuntivo. Venduta a un prezzo di 399 euro, è anche dotata di due batterie e ha una testa con doppio rullo, per pavimenti e superfici più complicate come i tappeti. Potrete anche scollegare il motore e usarlo come aspira briciole o con altri accessori per pulire divani, letti e cuscini.

Passando ai prodotti da cucina, citiamo la griglia e friggitrice ad aria Ninja Foodi, che permette di cucinare dalla carne alle patatine fritte, tutto in maniera automatica (o quasi). Ad esempio potete usare il termometro in dotazione, da inserire nella carne che volete cucinare, impostare il livello di cottura e lasciare che venga cotta a puntino. Tutto in un sistema chiuso, che vi evita quindi di sporcare il fornello, come accade con le classiche padelle. Anche in questo caso il prezzo non è esorbitante, attorno ai 300 euro (poco più o poco meno in base alla capienza del modello), soprattutto considerando la versatilità del prodotto.

E se non potete fare a meno delle fritture, magari cercando di renderle un po’ più salutari, c’è la friggitrice ad aria a doppia zona. In pratica avrete due cestelli differenti, in cui è possibile cucinare due pietanze; ad esempio un pollo in un cestello e delle patatine nell’altro, verranno gestite temperature e tempi differenti, e usando una funzione “Sync”, in pratica la friggitrice ad aria sincronizzerà le cotture in maniera tale che vengano pronte nello stesso momento. Ovviamente questa tipologia di elettrodomestico può essere usata anche per cucinare altre pietanze, come dei muffin.

Insomma, i prodotti sono molti, e godono di moltissime recensioni positive, non solo sui portali specializzati ma anche sui siti di vendita, come Amazon. L’arrivo di questo marchio nel mercato italiano rappresenta senza dubbio un vantaggio per tutti i potenziali acquirenti alla ricerca di prodotti speciali, venduti a prezzi interessanti, in grado di creare più concorrenza.