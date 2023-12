Iliad vuole Vodafone Italia, mette sul tavolo 8,5 miliardi di euro

Iliad ha presentato oggi un'offerta ambiziosa di 8,5 miliardi di euro per acquisire Vodafone Italia. La proposta, annunciata il 18 dicembre 2023, ha l'obiettivo di unire le forze delle due aziende per creare l'operatore di telecomunicazioni challenger più innovativo in Italia. Sembra in tutto e per tutto un’acquisizione, anche se formalmente si parla di fusione.

Secondo il comunicato stampa di Iliad, la proposta prevede la fusione delle attività italiane di Iliad e Vodafone attraverso la creazione di una nuova società (NewCo). Vodafone Italia sarebbe valutata 10,45 miliardi di euro, con Vodafone che riceverebbe 8,5 miliardi di euro tra cash e finanziamento soci. La nuova entità risultante, con la partecipazione del 50% sia da parte di Iliad che di Vodafone, avrebbe la solidità per competere nel mercato italiano, dove le due principali difficoltà sono la competizione con TIM e la bassa marginalità - e allo stesso tempo un tasso di penetrazione mobile tra i più alti al mondo.

In particolare, la NewCo unirebbe la forza di ILIAD nel settore privato a quello di Vodafone in quello B2B. In un mercato italiano con 5 operatori di rete mobile e oltre 10 fornitori di broadband fissa, l'offerta di business combination di Iliad rappresenta una proposta altamente attrattiva per gli stakeholders di Vodafone.

Thomas Reynaud, CEO del Gruppo Iliad, ha sottolineato che la creazione di un operatore di telecomunicazioni altamente innovativo è essenziale nel contesto di mercato italiano. La proposta di fusione mira a dotare la NewCo della solidità finanziaria necessaria per investire nel lungo termine, accelerando la transizione digitale del Paese, in particolare l'adozione della fibra ottica e lo sviluppo del 5G, con oltre 4 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi 5 anni.

Da parte sua, Vodafone ha risposto positivamente all'annuncio di Iliad, confermando che sta esplorando opzioni di consolidamento in Italia, compresa la possibilità di una fusione o una cessione. Tuttavia, Vodafone ha sottolineato che non c'è certezza che qualsiasi transazione sarà alla fine concordata.