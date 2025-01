Smeup: una storia di innovazione e indipendenza ultra-trentennale

Smeup, azienda italiana di consulenza IT, è un esempio di trasformazione aziendale, crescita strategica e innovazione tecnologica. Con Silvano Lancini, fondatore e presidente della compagnia, abbiamo approfondito la storia di Smeup, la strategia che ha sempre guidato il suo operato e il futuro dell'azienda in un contesto di forte cambiamento.

Fondata negli anni '90 come software house nel mondo IBM, Smeup ha iniziato come una piccola realtà focalizzata sulla produzione di applicativi gestionali nel contesto AS/400. Sin dall'inizio però l'azienda ha scelto di distinguersi per due tratti distintivi: un forte orientamento all'innovazione e l'indipendenza dai vendor, incluso IBM; caratteristiche che, nel tempo, l'hanno portata a crearsi una propria nicchia.

Nel 2014, Smeup ha compiuto una svolta significativa con la fusione di due aziende, trasformando un fatturato combinato di 10 milioni di euro in un piano ambizioso di crescita. Questa mossa ha segnato l'inizio di una rapida espansione, portando l'azienda a superare i 100 milioni di euro di fatturato nel 2023.

La strategia di crescita si è basata in gran parte su acquisizioni mirate sul territorio italiano che hanno permesso all’azienda di consolidarsi e di raggiungere una dimensione adeguata per competere efficacemente nel mercato, oltre che a valorizzare le eccellenze del Paese.

L'innovazione di Smeup

Fin dagli anni '90, SMEUP ha scelto di sviluppare componenti modulari compatibili con altri software, anticipando il low-code e l'idea di middleware e fornendo una soluzione custom realizzata con componenti standard. "Noi abbiamo creato componenti che fossero compatibili con i software di altri e molto modulari nell'adattamento" spiega Lancini.

L'approccio si basava sulla creazione di soluzioni altamente personalizzabili, adatte a soddisfare le esigenze di aziende di diversi settori e dimensioni. Parliamo di offerte innovative che hanno anticipato i trend attuali, indipendenti dai gestionali ERP allora presenti.

Questo focus sulla flessibilità e sulla modularità ha permesso a Smeup di differenziarsi dai concorrenti che proponevano software rigidi o soluzioni su misura per ogni cliente.

Invece di vincolare i clienti a un unico sistema, Smeup ha promosso l'autonomia dei suoi clienti e l'interoperabilità, valori fondamentali che ancora oggi guidano l'azienda. L'approccio open si è rivelato particolarmente efficace per attrarre aziende che cercano soluzioni specialistiche non offerte dai principali ERP.

Pixabay

Un aspetto cruciale della visione di Smeup è l'indipendenza, non solo dai vendor ma anche dalla finanza tradizionale. L'azienda è detenuta da 60 soci, tutti coinvolti attivamente nelle operazioni, con l’obiettivo di mantenere il controllo interno e garantire una gestione coerente con i valori aziendali. "L'azienda è e sarà posseduta sempre e solo da persone che lavorano dentro l'azienda".

Smeup non ha mai perseguito la crescita per il semplice aumento del fatturato. Ogni acquisizione e investimento è stato guidato dalla volontà di creare valore a lungo termine per i clienti, piuttosto che massimizzare i profitti a breve termine.

Questo approccio è stato ribadito anche rispetto alla possibilità di una futura quotazione in borsa, da prendere in considerazione solo se utile a garantire trasparenza e stabilità ai clienti.

Un partner per le aziende di fascia media

Smeup si rivolge principalmente al segmento medio del mercato privato italiano, evitando il settore pubblico e bancario. L'azienda offre soluzioni ERP e componenti software per aziende di produzione, distribuzione e servizi, con un'enfasi sulla personalizzazione e la qualità.

Questo target consente a Smeup di lavorare con aziende di fascia media che cercano partner di competenze per implementare processi specifici. In questo segmento la compagnia ha dimostrato valide capacità di integrare i propri moduli con sistemi esistenti, offrendo soluzioni per colmare lacune funzionali senza richiedere una sostituzione completa del sistema ERP. Questo metodo incrementale riduce i rischi e i costi per i clienti, dimostrando il valore di Smeup come partner strategico.

"Noi vendiamo SAP, Business Central e Pantera, ma prima di tutto siamo produttori di software" ha ribadito Lancini.

Pixabay

Il futuro di Smeup

Guardando al futuro, la compagnia intende continuare a investire in innovazione e a espandere il proprio modello di business, eventualmente esplorando collaborazioni a livello europeo.

L'obiettivo però non è diventare una grande vendor internazionale fornitore di software, ma continuare a focalizzarsi sulla qualità delle soluzioni e sull'indipendenza, evitando approcci che compromettano i valori fondamentali su cui si fonda l'azienda. Nonostante le sfide, Smeup rimane impegnata a costruire relazioni basate sulla fiducia e a promuovere un modello di business sostenibile.

Negli anni l'azienda è riuscita a crescere notevolmente, mantenendo sempre intatti i propri valori. La combinazione di innovazione tecnologica, approccio modulare e focus sull'indipendenza rende Smeup un partner affidabile per le aziende italiane alla ricerca di soluzioni IT personalizzate.