In Brasile sequestrati 172 mln di R$, anche riciclati con le criptovalute

Le preoccupazioni di numerose istituzioni in merito all’uso illecito delle criptovalute – l’ultima, in ordine di tempo, è stata la Commissione Europea – sembrano essere parzialmente giustificate dai maxi-sequestri come quello effettuato dalla polizia brasiliana nel corso di una retata anti-riciclaggio. Cos’è accaduto?

La polizia brasiliana ha sequestrato 172 milioni di real brasiliani (poco più di 28 milioni di euro), la maggioranza dei quali in procinto di essere ripulita attraverso gli scambi in criptovalutr. L’azione di polizia, denominata “Operação Exchange”, ha visto emettere sei mandati di perquisizione presso la città di Diadema e la metropoli di São Paulo. Lo riferisce la stessa Polícia Civil de Estado de São Paulo in un report. Anche se l’indagine è ancora in corso, le ffoo sostengono che i criminali abbiano utilizzato le criptovalute per riciclare facilmente il denaro sporco.

Panorama del ponte Octávio Frias de Oliveira e del Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Sau Paulo. Fonte: Wikimedia Foundation, CC 0

Il riciclaggio avveniva attraverso 17 società fasulle, create ad hoc per effettuare le operazioni di riciclo del denaro. Dopo aver ripulito il denaro, la banda progettava di inviare i fondi a conti offshore. Secondo le stime degli inquirenti, in cinque mesi sarebbero stati riciclati fino 1,69 milioni di euro mentre altre società (poco meno di una decina) avrebbero ricevuto gli introiti “ripuliti” in criptovalute (circa 2 milioni e mezzo di euro). Secondo gli inquirenti, gli exchange trading di criptovalute non avevano verificato né la provenienza dei fondi né le società.

All’inizio di luglio le ffoo brasiliane avevano concluso un’altra operazione, detta “Daemon”, in cui era stato arrestato Cláudio Oliveira. Oliveira era un imprenditore, detto “o Rei do Bitcoin”, che dirigeva Bitcoin Banco Group. La società prometteva profitti straordinari, raggirando gli investitori e i risparmiatori: si trattava di una frode, che si è conclusa con circa 7000 vittime e 25 milioni di euro di debiti fraudolenti. Secondo la polizia brasiliana, le due operazioni sono fortemente collegate.