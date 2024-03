Insta360 X3 al prezzo PIÙ BASSO di sempre. Ecco dove!

Se siete alla ricerca di una action cam pensata per i social, che possa trasformare con un semplice tocco un post di Instagram in un dinamico video TikTok, mantenendo un'elevata qualità dell'immagine, allora l'Insta360 X3 potrebbe essere esattamente ciò di cui avete bisogno. Questa camera, resistente all'acqua e capace di catturare video a 360°, si trova attualmente su eBay al prezzo più vantaggioso del mercato. Avrete l'opportunità di acquistarla a soli 431,10€, spedizione compresa, semplicemente utilizzando il codice "MARZO24" nella sezione dedicata di eBay, offerta valida fino al 31 marzo.

N.B: inserire il coupon "MARZO24" per applicare lo sconto di 47€.

Insta360 X3, chi dovrebbe acquistarla?

Insta360 X3 è la action cam ideale per gli avventurieri e gli amanti dell'azione che desiderano catturare ogni momento del loro viaggio in modo spettacolare. Con la sua capacità di registrare video a 360° in 5,7K, questo modello permette di rivivere le avventure con una qualità e una profondità senza precedenti. La stabilizzazione FlowState e il 360 Horizon Lock assicurano poi che i vostri video siano sempre fluidi e stabili, anche nelle situazioni più movimentate.

E se volete usare la action cam anche per fare qualche foto, l'insta360 X3 soddisfa anche questa vostra esigenza, grazie al suo doppio sensore da 48 MP che consente di scattare foto nitide e dettagliate fino a 72MP. Per coloro che amano condividere le proprie esperienze in tempo reale, l'insta360 X3 offre inoltre funzionalità di live streaming e la possibilità di usarla come webcam, rendendola estremamente versatile.

Come se non bastasse, con il controllo vocale e la modalità obiettivo singolo 4K, questa action cam vi offre una facilità d'uso e una qualità delle riprese grandangolari paragonabili a quelle di una action cam tradizionale. Pertanto, se cercate un dispositivo in grado di accompagnare ogni vostra avventura, offrendovi una vasta gamma di funzionalità innovative per catturare, modificare e condividere i vostri momenti più spettacolari, l'insta360 X3 è senza dubbio la action cam che fa per voi.

Vedi offerta su eBay