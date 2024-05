Si è conclusa ieri la Gaming Week di Amazon, la quale ha permesso agli utenti del marketplace di risparmiare su migliaia di prodotti a tema gaming, tra cui componenti e accessori per PC, videogiochi e molto altro. A prescindere che ve la siate persa o che ne abbiate approfittato per fare spese c'è una bella notizia: molte offerte sono ancora attive!

Ecco perché in questo articolo vi presenteremo i 10 prodotti più acquistati dai lettori di Tom's Hardware durante la Gaming Week appena conclusa: il nostro obiettivo è, infatti, quello di farvi scoprire qualche chicca che potrebbe tornarvi utile, magari ancora disponibile a un prezzo scontato.

Amazon Gaming Week: i 10 prodotti più acquistati dai lettori di Tom's

The Chant Limited Edition

Se siete appassionati di storie di sopravvivenza contro forze oscure e misteriose, The Chant è la scelta ideale per voi. Rivolto a giocatori dai 16 anni in su, questo gioco offre una sfida stimolante, combinando gestione delle risorse, combattimenti ravvicinati e il mantenimento dell'equilibrio mentale, fisico e spirituale del personaggio. In un mondo denso di mistero e orrore, esplorerete i segreti di un culto degli anni '70, affrontando creature terrificanti e interagendo con sopravvissuti in una lotta per la sopravvivenza. The Chant vi trasporterà in un'esperienza visiva e sonora unica, con un'ispirazione tratta dall'horror psichedelico degli anni '70.

Vedi su Amazon

Logitech G G502 HERO

Il mouse gaming Logitech G G502 HERO rappresenta una scelta eccellente per glu appassionati di videogiochi che cercate prestazioni elevate senza compromessi. Grazie al suo sensore HERO 25K, che offre un tracciamento di precisione fino a 25.600 DPi, questo mouse è ideale per chi richiede il massimo controllo e reattività nei movimenti. Parliamo, inoltre, di un mouse con la bellezza di 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento ultraveloce in doppia modalità, che vi consentirà, quindi, un'ampia personalizzazione per adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di gioco, dai MOBA agli FPS, secondo quello che è il vostro stile di gioco. Inoltre, il sistema di regolazione del peso permette di aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 grammi ciascuno, offrendo la possibilità di trovare il perfetto equilibrio tra velocità e precisione. Dulcis in fundo, questo mouse è anche dotato di tecnologia LIGHTSYNC by Logitech, che offre un'illuminazione RGB completamente personalizzabile, consentendo di sincronizzare le luci della livrea con il resto della vostra postazione gaming, per un tocco di classe che non guasta mai!

Vedi su Amazon

THE C64 Mini

The C64 Mini riprende in pieno forme e colori del leggendario home computer Commodore 64, ma in un formato più piccolo e compatto, e con una formula "plug & play" che permette un collegamento rapido e semplice a qualsiasi televisore vecchio o nuovo tramite cavo HDMI. Si tratta, in tal senso, di un prodotto ideale per chi ha nostalgia dei videogame di una volta e, per questo, vuole rivivere gli albori dell'età dell'oro dei videogiochi. Particolarmente consigliata a chiunque cerchi un'esperienza di gioco retrò autentica ma "moderna", questa splendida mini console funziona sia nella sua anima "gaming" che come computer, ovviamente riprendendo in pieno le funzionalità e l'interfaccia dell'originale Commodore, a patto però di collegarvi una tastiera USB, visto che quella presente sulla sua scocca è un vezzo puramente estetico e non realmente funzionante. Oltre a ciò, grazie a un aggiornamento postumo, sul C64 è persino diventato possibile aumentare enormemente l'offerta ludica oltre la selezione preinstallata, semplicemente caricando altri giochi su di una chiavetta USB che può poi essere collegata al dispositivo.

Vedi su Amazon

NACON Revolution Unlimited Pro Controller

Il controller NACON Revolution Unlimited Pro rappresenta l'alleato perfetto per gli appassionati di Playstation 4 desiderosi di migliorare il proprio approccio di gioco. Dotato di funzionalità come pulsanti programmabili e levette analogiche asimmetriche, questo dispositivo è concepito per offrire un livello di personalizzazione senza eguali e un controllo preciso durante le sessioni di gioco più intense. La connettività può avvenire tramite Bluetooth senza fili o mediante un cavo removibile, garantendo flessibilità per qualsiasi configurazione di gioco. Sia che siate appassionati competitivi alla ricerca di ogni margine possibile o semplicemente amanti dei videogiochi desiderosi di vivere un'esperienza di gioco ottimale, questo controller è la soluzione ideale per voi!

Vedi su Amazon

8Bitdo Retro Mechanical Keyboard

L'8Bitdo Retro Mechanical Keyboard è l'acquisto ideale per gli appassionati di gaming e per chi ama il design retrò, ma non vuole rinunciare alle funzionalità moderne. Questa tastiera, che può essere collegata tramite Bluetooth, wireless 2.4G o via cavo USB-C, è compatibile con sistemi Windows 10 (versione 1903 o superiore) e Android 9.0 o superiore, rendendola versatile per diversi dispositivi e ambienti di lavoro o di gioco. Il layout a 87 tasti, insieme agli switch Kailh Box V2 Bianco, offre una risposta tattile soddisfacente e una durata di vita estesa, ideale per le lunghe sessioni di digitazione o gameplay. Inoltre, i doppi super pulsanti programmabili consentono di personalizzare la propria esperienza senza l'uso di software aggiuntivo, rendendola una scelta ottimale per voi che cercate una configurazione rapida e personalizzata. Il design colorato e ispirato ai classici del passato, unito alla tecnologia moderna di scambio a caldo, la rende una scelta unica per setup domestici o uffici che vogliono distinguersi dalla massa.

Vedi su Amazon

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5

Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 si presenta come la scelta ideale per gli appassionati di gaming che desiderano un'esperienza immersiva di alta qualità senza dover spendere una fortuna. Le sue caratteristiche includono un pannello VA curvo da 32'' con risoluzione QHD (2560x1440 pixel), supporto HDR10 e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, garantendo immagini nitide e fluide, oltre a un'esperienza visiva coinvolgente e una reattività eccezionale. Con l'aggiunta delle tecnologie Flicker Free e Eye Saver Mode, è inoltre progettato per sessioni di gioco prolungate riducendo l'affaticamento visivo. Che il vostro obiettivo sia godervi i titoli più recenti con dettagli grafici e prestazioni impeccabili, o lavorare in un ambiente ricco di dettagli e colori vibranti, il Samsung Odyssey G5 si adatterà perfettamente alle vostre esigenze.

Vedi su Amazon

Troy: A Total War Saga - Limited Edition

A Total War Saga: Troy è ideale per gli appassionati di strategia e per coloro che amano immergersi nella storia antica e nella mitologia. Rivivere la leggendaria guerra di Troia è un'esperienza straordinaria, resa ancora più coinvolgente da una fedeltà storica e realistica senza precedenti. Questo titolo è, dunque, un must-have se amate le narrazioni epiche e i conflitti storici di vasta portata. Con un'età consigliata di almeno 16 anni, A Total War Saga: Troy - Limited Edition offre battaglie spettacolari in tempo reale e una profonda esplorazione delle strategie, della diplomazia e delle conquiste dell'epoca dell'età del bronzo. Con la possibilità di sperimentare sia il punto di vista greco che quello troiano, questo gioco offre una prospettiva unica sulla celebre storia troiana.

Vedi su Amazon

The King of Fighters XV Omega Edition

The King of Fighters XV - Omega Edition è un must per gli amanti dei giochi di combattimento e i fan della serie, essendo caratterizzata da combattimenti 3 contro 3 con nuove dinamiche. Questa edizione speciale, in particolare, è perfetta per coloro che non solo vogliono godersi intense battaglie, ma anche immergersi nella cultura del gioco attraverso i suoi contenuti esclusivi. Con un'età consigliata di almeno 18 anni, è ideale per chi cerca una solida esperienza di gioco online con opzioni personalizzabili e una vasta gamma di personaggi da scegliere. Questa edizione da collezione è un vero tesoro per i collezionisti, offrendo una varietà di contenuti speciali che arricchiscono l'esperienza di gioco.

Vedi su Amazon

Persona 5 Royal

Persona 5 Royal rappresenta un'esperienza imprescindibile per gli appassionati dei JRPG, amalgamando una trama avvincente con un'estetica visiva straordinaria. Questa versione del gioco è perfetta per chi cerca un'immersione completa in una narrazione ricca e coinvolgente, offrendo centinaia di ore di gameplay. È particolarmente adatta per voi se amate esplorare mondi intricati, affrontare sfide tattiche contro avversari formidabili e scoprire storie con sorprendenti colpi di scena. Il gioco arricchisce la tradizionale esperienza RPG con elementi della vita quotidiana scolastica in Giappone, offrendo la chance di personalizzare l'ambiente, sbloccare nuovi Personae e sperimentare finali alternativi.

Vedi su Amazon

Apple AirPods Pro (2ª generazione)

Gli AirPods Pro di seconda generazione si rivelano una scelta eccellente per coloro che desiderano combinare una qualità audio superiore con le più innovative tecnologie di cancellazione del rumore e comodità d'uso. Sono, infatti, particolarmente consigliati agli appassionati di musica che non vogliono rinunciare ad ascolti di qualità elevata anche in ambienti rumorosi, come i mezzi pubblici o spazi affollati. Grazie al chip Apple H2, offrono un'esperienza sonora immersiva con bassi profondi e alti cristallini, e una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto al modello precedente. Se siete sempre in movimento e necessitate di una soluzione pratica per gestire le chiamate, la modalità “Rilevamento conversazione” è ideale, poiché abbassa automaticamente il volume dell'audio e riduce i rumori di fondo quando parlate con qualcuno. Inoltre, la modalità Trasparenza permette di restare sempre connessi con l'ambiente circostante, senza isolarsi completamente. Completa il quadro una custodia MagSafe compatibile USB-C per una ricarica comoda e veloce sia cablata che wireless.

Vedi su Amazon